Наречений Денисенко розкрив ціну її заручальної обручки й здивував, чому місяць відкладав освідчення

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко та її наречений Юрій Савранський продовжують ділитися подробицями майбутнього весілля.

Пара не планує відкладати шлюб і хоче узаконити стосунки вже цього року, адже вважає цей період сприятливим для створення сім’ї з точки зору астрології. Ймовірно, яскраве дводенне свято закохані організують у літній період, адже від осені у Наталки розпочинається активний робочий графік і гастролі.

Цікаво, що з освідченням Савранський не поспішав. За словами бізнесмена, він майже місяць носив із собою заручальну обручку, очікуючи на дату, яку вважав вдалою з астрологічного погляду. Зрештою, той самий момент настав під час нещодавньої романтичної подорожі парочки до Туреччини.

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«Ми дуже сильно прив’язані до різних астрологічних дат. Це початок, завершення Ретроградного Меркурію. Дуже багато було обмежень, аби можна було освідчитися», — поділився Савранський в інтерв’ю blik.ua.

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / © instagram.com/natalka_denisenko

Не меншого ажіотажу наробила й сама обручка Наталки. Виявилося, що її майбутній чоловік особисто працював над дизайном прикраси разом із ювелірами. Каблучку виготовили з лимонного золота та оздобили овальним діамантом вагою два карати. Повну вартість коштовності Савранський не назвав, однак натякнув, що її вартість значно перевищує три тисячі доларів.

«Це обручка з діамантом два карати. Вона, в принципі, зроблена власноруч. Зробити щось нове і таке ексклюзивне було навіть приємно. Є постачальники каменів, золота. Ми з дизайнером все зробили. У мене в соцмережах рекомендації всі були лише про камені, діаманти, каблучки, різні розміри, форми, дизайни і так далі», — розповів наречений акторки.

До слова, із вибором прикраси проблем не виникло. Денисенко ще заздалегідь показувала коханому, які каблучки їй подобаються, і не приховувала, що мріє саме про овальний діамант. Тож він втілив її мрію в реальність.

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Заручальна каблучка Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

«Наталочка не соромилася відправляти мені те, що вона хоче. Вона й публічно заявляла, що хоче саме овальний діамант, саме ось такий. Тому з дизайном ми вже визначилися дуже давно», — додав Савранський.

Нині закохані активно готуються до весілля та вже продумують деталі майбутньої церемонії. А нещодавно Наталка Денисенко розкривала свої плани на шлюбний контракт і зміну прізвища.

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