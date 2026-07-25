Наречений-іноземець Ольги Харлан показав їхню одномісячну доньку й розчулив зізнанням

Ольга Харлан з нареченим Луїджі Самеле / © instagram.com/olgakharlan

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Наречений української фехтувальниці Ольги Харлан, італійський спортсмен Луїджі Самеле, святкує день народження.

З нагоди свята іменинник опублікував серію зворушливих світлин із нареченою та їхньою донечкою Аріанною, яка народилася в середині червня. На одному з кадрів Луїджі ніжно тримає на руках одномісячну доньку, яка уважно дивиться на свого тата.

Також спортсмен показав романтичні фото з Ольгою Харлан. Закохані разом із маленькою Аріанною насолоджуються сімейною відпусткою за кордоном. На світлинах вони позують серед мальовничої природи та не приховують щастя від нового етапу свого життя.

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Луїджі Самеле і Ольга Харлан з донькою / © instagram.com/gigisamele87

Луїджі Самеле з донькою / © instagram.com/gigisamele87

Ольга Харлан з донькою / © instagram.com/gigisamele87

Особливо зворушив підпис Луїджі до публікації. Він зізнався, що цей день народження став для нього найціннішим, адже вперше святкує його вже у статусі батька.

«Який чудовий день народження. Перший для нас трьох, перший із тобою. Найкращий подарунок, про який тільки можна мріяти. Коли ти дивишся на мене, світ завмирає. Усе інше перестає існувати», — написав Самеле.

У коментарях шанувальники та друзі масово привітали спортсмена зі святом, побажавши йому сімейного щастя, здоров'я та нових перемог.

Нагадаємо, Ольга Харлан і Луїджі Самеле перебувають у стосунках уже кілька років та заручені. У червні цього року пара вперше стала батьками — у закоханих народилася донька, яку назвали Аріанною.

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