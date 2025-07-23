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Наречений Лесі Нікітюк насмішив умовою, коли розсекретить ім'я їхнього сина
Дмитро дотримується прохання дружини.
Наречений відомої української телеведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, прокоментував таємницю довкола імені їхнього первістка.
Малюку нещодавно виповнився один місяць, однак зіркові батьки досі не розсекречують жодних подробиць — ані як виглядає хлопчик, ані як його назвали. Та цього разу Дмитро принаймні назвав умову, за якої вони привідкриють таємницю імені хлопчика.
Так, військовий у своєму фірмовому стилі з гумором підійшов до відповіді на запитання юзера. Він зазначив, що розповість про те, як назвав сина після продажі свого автомобіля.
"Жінка сказала озвучимо тільки коли продам "бемеве", — написав Бабчук.
Цікаво, що раніше інсайдери повідомляли, що батьки назвали первістка Орестом. Проте поки що жодного підтвердження пара не надавала.
Нагадаємо, 15 червня Леся Нікітюк таємно народила сина у Києві. Після перших тижнів материнства ведуча зізналася, що почувається найщасливішою. А нещодавно вона у колі рідних відсвяткувала перший місяць життя малюка та показала фото.