Наречений Лесі Нікітюк насмішив умовою, коли розсекретить ім'я їхнього сина

Леся Нікітюк з нареченим і сином / © instagram.com/lesia_nikituk

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Наречений відомої української телеведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, прокоментував таємницю довкола імені їхнього первістка.

Малюку нещодавно виповнився один місяць, однак зіркові батьки досі не розсекречують жодних подробиць — ані як виглядає хлопчик, ані як його назвали. Та цього разу Дмитро принаймні назвав умову, за якої вони привідкриють таємницю імені хлопчика.

Так, військовий у своєму фірмовому стилі з гумором підійшов до відповіді на запитання юзера. Він зазначив, що розповість про те, як назвав сина після продажі свого автомобіля.

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Сторіз Дмитра Бабчука / © instagram.com/special_my_profession

"Жінка сказала озвучимо тільки коли продам "бемеве", — написав Бабчук.

Цікаво, що раніше інсайдери повідомляли, що батьки назвали первістка Орестом. Проте поки що жодного підтвердження пара не надавала.

Нагадаємо, 15 червня Леся Нікітюк таємно народила сина у Києві. Після перших тижнів материнства ведуча зізналася, що почувається найщасливішою. А нещодавно вона у колі рідних відсвяткувала перший місяць життя малюка та показала фото.