Наречений Лесі Нікітюк після операції повертається на фронт і показав своє свіже фото

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

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Наречений української ведучої Лесі Нікітюк — військовий Дмитро Бабчук — оголосив про повернення на фронт.

Про це обранець знаменитості розповів в Instagram-stories. Так, ще влітку коханому Лесі Нікітюк зробили операцію. Дмитро Бабчук переніс хірургічне втручання на нозі. У подробиці він не вдавався, але запевняв, що повернеться на службу.

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І от, декілька місяців у нареченого Лесі Нікітюк була реабілітація. Після відновлення після операції Дмитро Бабчук, як і обіцяв, повертається до служби. Разом із тим коханий знаменитості на свіжому фото показав, який вигляд має.

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«Поспішаю на військову службу за контрактом, а ти?» — підписав свою нову світлину наречений ведучої.

Наречений Лесі Нікітюк / © instagram.com/special_my_profession

Зазначимо, Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук розсекретили стосунки восени 2024 року. Роман парочки розвивався досить швидко, що вже в січні 2025-го вони заручились у Карпатах. У червні 2025-го у пари народився первісток — син Оскар. Ходили плітки, що закохані вже й офіційно уклали шлюб. Проте ведуча це спростовує та зазначає, що хоче пишне весілля, а це краще організовувати вже після війни.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк святкувала день народження. Знаменитості виповнилось 39 років. Ведуча показувала, який подарунок їй зробив наречений та як батьки потішили її сюрпризом у Хмельницькому.

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