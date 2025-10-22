Наречений Лесі Нікітюк показав ведучу у купальнику та як з нею відпочивав у мальовничому місці

Леся Нікітюк і її наречений Дмитро / © instagram.com/lesia_nikituk

Наречений української ведучої Лесі Нікітюк розповів про їхній відпочинок у Буковелі.

Так, військовий Дмитро Бабчук у фотоблогу оприлюднив рідкісне фото з коханою. На кадрі видніється, як парочка проводить час у басейні на тлі гірського пейзажу. Леся попозувала у купальнику, а її наречений продемонстрував масивне татуювання на спині. Обранець зірки поділився, що така відпустка трапилася нещодавно, але зараз він продовжує боронити Україну від окупантів.

«Раніше з жінкою кайфували в басіках в Буковелі. Зараз на службі вже», — підписав знімок військовий.

Леся Нікітюк і її наречений Дмитро / © instagram.com/special_my_profession

До слова, Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук бачаться доволі рідко через службу чоловіка. Разом вони виховують маленького синочка, ім’я якого не розкривають публіці. Тим не менш, нещодавно зірка святкувала свій день народження і вперше засвітила обличчя первістка.

