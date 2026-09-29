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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Наречений Лесі Нікітюк показався після операції та відповів, чи повернеться на службу

Дмитро Бабчук переніс операцію на нозі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Леся Нікітюк з нареченим

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/special_my_profession

Наречений ведучої Лесі Нікітюк військовослужбовець Дмитро Бабчук після операції на нозі розповів про своє відновлення та повернення до служби в ЗСУ.

Ще нещодавно військовий показав підписникам фото з лікарняної палати, де перебував із загіпсованою ногою. Згодом чоловік повідомив, що переніс операцію. Причину травми він вирішив не розголошувати. Однак стан здоров’я Бабчука одразу породив запитання щодо його подальшої служби. Підписники поцікавилися, чи означає операція можливе списання з армії. Відповідь Дмитра виявилася чіткою.

Дмитро Бабчук / © instagram.com/special_my_profession

Дмитро Бабчук / © instagram.com/special_my_profession

Військовий дав зрозуміти, що завершувати службу не планує. Зараз він зосереджений на відновленні та чекає моменту, коли зможе повноцінно пересуватися. Щойно нога дозволить повернутися до звичного навантаження, Бабчук збирається знову виконувати свої військові обов’язки.

«Зараз потрохи відновлююсь, як тільки вже зможу нормально ходити, даю газу на війну, бо задачі самі себе не виконують», — написав Дмитро.

Дмитро Бабчук / © instagram.com/special_my_profession

Дмитро Бабчук / © instagram.com/special_my_profession

У житті Дмитра є ще одна важлива роль, яка не пов’язана безпосередньо з армією. Окрім служби, він займається батьківством і знаходить час для родини. Тож поки військовий відновлюється після операції, його життя складається не лише з повернення до виконання бойових завдань, а й із турботи про близьких.

Дмитро Бабчук / © instagram.com/special_my_profession

Дмитро Бабчук / © instagram.com/special_my_profession

Відомо, що Дмитро пов’язав своє життя з військовою справою ще 2016 року, коли розпочав службу в морській піхоті. Через два роки він приєднався до 35-ї окремої бригади морської піхоти. Пізніше служив в окремому підводному протидиверсійному загоні, а згодом — у 73-му морському центрі спеціальних операцій ССО.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк замилувала фото з однорічним підрослим сином і насмішила його витівкою в авто.

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