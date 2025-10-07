Наречений Лесі Нікітюк розкрив деталі своєї служби та які проблеми зі здоров'ям має

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Наречений української ведучої Лесі Нікітюк розповів про свою військову діяльність.

Так, Дмитро Бабчук регулярно ділиться контентом зі своєї служби та власними роздумами. Цього разу він відповів на найцікавіші запитання юзерів. Зокрема, розповів, що він виконує бойові завдання за таким графіком, коли насправді доволі рідко може повертатися додому, де на нього чекає кохана та син. Тож більшість часу родина в розлуці.

"Так, добу вдома, три роки на роботі", — зазначив Дмитро.

Реклама

Сторіз Дмитра Бабчука / © instagram.com/special_my_profession

Крім того, військовий розповів про отримані з роками військової справи проблеми зі здоров'ям. Бабчук зізнався, що зараз він не скаржиться на загальне самопочуття, але все ж має протрузії. Водночас наречений зірки додав, що втратив чимало ваги за останній час, але все ж не втратив бойовий настрій.

"Порядок, поперек в трусах (сім протрузій). Схуд, доволі таки відчутно, ну нічого, зараз пару кубів тесту і вогню, вогню", — написав військовий.

Сторіз Дмитра Бабчука / © instagram.com/special_my_profession

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала одну із осінніх прогулянок з нареченим Дмитром і їхнім маленьким сином. Закохані обрали для себе стильні луки.