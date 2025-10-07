ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
1 хв

Наречений Лесі Нікітюк розкрив деталі своєї служби та які проблеми зі здоров'ям має

Ведуча бачиться з коханим доволі рідко.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Леся Нікітюк з нареченим

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Наречений української ведучої Лесі Нікітюк розповів про свою військову діяльність.

Так, Дмитро Бабчук регулярно ділиться контентом зі своєї служби та власними роздумами. Цього разу він відповів на найцікавіші запитання юзерів. Зокрема, розповів, що він виконує бойові завдання за таким графіком, коли насправді доволі рідко може повертатися додому, де на нього чекає кохана та син. Тож більшість часу родина в розлуці.

"Так, добу вдома, три роки на роботі", — зазначив Дмитро.

Сторіз Дмитра Бабчука / © instagram.com/special_my_profession

Сторіз Дмитра Бабчука / © instagram.com/special_my_profession

Крім того, військовий розповів про отримані з роками військової справи проблеми зі здоров'ям. Бабчук зізнався, що зараз він не скаржиться на загальне самопочуття, але все ж має протрузії. Водночас наречений зірки додав, що втратив чимало ваги за останній час, але все ж не втратив бойовий настрій.

"Порядок, поперек в трусах (сім протрузій). Схуд, доволі таки відчутно, ну нічого, зараз пару кубів тесту і вогню, вогню", — написав військовий.

Сторіз Дмитра Бабчука / © instagram.com/special_my_profession

Сторіз Дмитра Бабчука / © instagram.com/special_my_profession

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала одну із осінніх прогулянок з нареченим Дмитром і їхнім маленьким сином. Закохані обрали для себе стильні луки.

Дата публікації
Кількість переглядів
317
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie