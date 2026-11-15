Наречений Лесі Нікітюк вперше зізнався, як через війну втратив дім: "Не маю даху над головою"

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/special_my_profession

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Наречений української ведучої Лесі Нікітюк вперше розповів, як під час повномасштабної війни втратив власний дім.

Військовий Дмитро Бабчук родом з міста Енергодар, Запорізька область, яке від березня 2022 року перебуває під окупацією. Фактично у коханого ведучої дім є, але насправді ж житлом він користуватися не може. Оскільки Дмитро Бабчук є військовим, а також внутрішньо переміщеною особою, то у нього є право на житловий ваучер. Наречений Лесі Нікітюк подав документи на його отримання, але вже 10 місяців немає жодних результатів.

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«Своє житло я фактично втратив ще 2022 року. Точніше, воно є, але моє рідне місто Енергодар перебуває під окупацією майже від самого початку повномасштабного вторгнення. На житловий ваучер я чекаю вже близько 10 місяців. Майже одразу після оголошення програми подав заявку й досі очікую фінансування», — зізнається Дмитро Бабчук.

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Допис нареченого Лесі Нікітюк / © instagram.com/special_my_profession

Нареченого Лесі Нікітюк це неабияк обурює. Дмитро говорить, що захищає країну від 2016 року, при цьому не може отримати від держави житло, на яке за законом має право. Військовий додає, що він не один такий.

«Я, людина, яка захищає свою країну, не маю власного даху над головою. За цей час максимум, що я отримав, — статус ВПО. Але що він мені дає в питанні житла? Те, що я орендую квартиру в іншому місті й офіційно вважаюся внутрішньо переміщеною особою, не повертає мені мого дому й не забезпечує новим. І я прекрасно розумію, що такий не один», — обурився Дмитро.

Нагадаємо, наречений Лесі Нікітюк й раніше висловлювався про допомогу від держави. Дмитра Бабчука обурює те, що він не може отримати житло, хоча має на це законне право, та провів паралель із гучними корупційними скандалами.

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