Гламур
296
1 хв

Наречений Лесі Нікітюк розсекретив, як вони познайомились та чим він її здивував на першому побаченні

Коханий знаменитості розкрив подробиці їхніх стосунків.

Валерія Сулима
Леся Нікітюк із нареченим

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/special_my_profession

Наречений української ведучої Лесі Нікітюк — військовий Дмитро Бабчук — розсекретив, як вони познайомилися та чим він її здивував на першому побаченні.

Парочка розповіла про свої стосунки восени 2024 року. Хоч закохані не приховують, що разом, але неохоче діляться подробицями особистого життя. Проте Дмитро Бабчук все ж таки поділився деякими зізнаннями в Instagram-stories, коли відповідав на запитання прихильників.

Хоч військовий і не був багатослівним, але розсекретив, що познайомився з Лесею Нікітюк в реальному житті. Окрім того, на першому побаченні він неабияк здивував ведучу. Дмитро зізнався знаменитості, що є військовим. Тоді Леся Нікітюк зрозуміла, що бачитимуться вони доволі рідко.

Допис нареченого Лесі Нікітюк / © instagram.com/special_my_profession

Допис нареченого Лесі Нікітюк / © instagram.com/special_my_profession

«Її обличчя, коли вона мене вперше побачила та зрозуміла, що я військовий і бачитися ми будемо рідко», — пожартував обранець знаменитості.

Зазначимо, Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук розсекретили свої стосунки восени 2024 року. Вже у січні 2025-го пара заручилась. У червні того ж року ведуча народила первістка — сина Оскара. Подейкують, що закохані вже й навіть уклали шлюб, проте офіційно вони це не підтверджують.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показувала, як наречений проводить час з їхнім сином. Маленькому Оскару вже сім місяців.

296
