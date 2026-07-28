Наречений Наталки Денисенко просто перед весіллям змінив прізвище і показав свій новий паспорт

Наталка Денисенко з нареченим / © instagram.com/natalka_denisenko

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Наречений української акторки Наталки Денисенко — манекенник Юрій Савранський — неочікувано офіційно змінив прізвище.

Про це він оголосив у своєму Instagram. Коханий артистки був Юрієм Савранським. Однак після зміни прізвища він став Юрієм Ярошенком. Ба більше, наречений Наталки Денисенко вже й встиг оновити документи. Зокрема, він показався в Сервісному центрі МВС з новим паспортом. Через що такі кардинальні зміни — Юрій поки не коментує. Однак він коротко зазначає, що нарешті став собою.

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Наречений Наталки Денисенко змінив прізвище / © instagram.com/savransky_yuriy

Наталка Денисенко вже відреагувала на зміну прізвища її нареченим. Артистка емційно написала, що це нарешті відбулось, та наголошувала, що неабияк пишається обранцем.

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«Нарешті, мій пан Ярошенко! Пишаюся тобою, Юра Ярошенко», — прокоментувала артистка.

Наречений Наталки Денисенко змінив прізвище / © instagram.com/savransky_yuriy

Зазначимо, парочка, яка наприкінці червня заручилась, зараз активно готується до весілля. Закохані, ймовірно, хочуть його організувати в серпні, оскільки потім у них розпочинається насичений робочий графік.

До речі, раніше Наталка Денисенко інтригувала зміною прізвища після весілля. Акторка запевняла, що не буде ані Денисенко, ані Савранською. Вона тоді ділилась, що обере зовсім інше прізвище. Цілком ймовірно, що артистка після заміжжя теж стане Ярошенко.

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