Наречений вагітної Соломії Вітвіцької розчулив привітанням її з 45-річчям та показав їхню романтику

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

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В української ведучої Соломії Вітвіцької особливе свято.

Так, 16 червня у знаменитості день народження. Ба більше, у телеведучої цьогоріч ще й ювілей. Соломії Вітвіцькій виповнюється 45 років. Цього дня знаменитість отримуватиме безліч привітань та різноманітних подарунків. Проте одним із перший до знаменитості з нагоди її дня народження звернувся наречений — військовий Олексій Ситайло.

У своєму Instagram коханий ведучої опублікував їхнє спільне романтичне фото. На знімку Олексій Ситайло обіймав вагітну Соломію Вітвіцьку та обережно тримав її за помітно округлий животик. Тим часом щаслива ведуча пригорнулась до обранця та усміхалась.

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«Сьогодні (16 червня — прим. ред.) день народження у людини, яка робить цей світ світлішим. Ти сильна тоді, коли іншим бракує сил, добра тоді, коли це найбільше потрібно, і справжня навіть тоді, коли навколо надто багато фальші та „шуму“. Я знаю тебе не з екрана телевізора. Я знаю твої переживання і твої перемоги, твої сумніви і твою віру, твою турботу про людей і твоє велике серце, саме за це ціную тебе найбільше», — звернувся до ведучої її наречений.

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Олексій Ситайло не лише поділився романтичним фото з Соломією Вітвіцькою, а й адресував їй ніжні слова. Він подякував знаменитості за підтримку, довіру, щирість, за те, що вона поруч, а також за те, що з нею він може лишатися собою. Разом із тим, військовий побажав коханій найголовнішого — бути щасливою, мати більше часу та щоб доля тішила лише приємними моментами.

«Я хочу, щоб ти частіше усміхалася, щоб у тебе було більше часу для себе, для рідних, для всього, що робить тебе щасливою, щоб доля берегла тебе так само, як ти бережеш тих, хто тобі дорогий. З днем народження, кохана. Будь щасливою, бо ти заслуговуєш на це як ніхто інший. Кохаю!» — привітав ведучу її наречений.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька вперше за тривалий час показувала маму-красуню. Ведуча розсекретила, як вони разом розважались у Львові.

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