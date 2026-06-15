Наречений-військовий Лесі Нікітюк заговорив про другу дитину та здивував натяком

Леся Нікітюк та її коханий / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська телеведуча Леся Нікітюк та її коханий, військовий Дмитро Бабчук, не зникають з центру уваги шанувальників та провокують розмови про можливе поповнення в їхній родині.

Приводом став особливий день для пари — 15 червня їхній первісток, синочок Оскар, святкує день народження. На тлі цієї події підписники поставили Дмитру особисті запитання. Зокрема, багатьох зацікавило, чи замислюються закохані над ще однією дитиною. Відповідь військовослужбовця не забарилася. Щоправда, розкривати подробиці він не став. Натомість відреагував у властивій собі манері — з гумором.

«Звісно. Потім третій. Та демобілізація», — жартома написав Дмитро Бабчук.

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Історія Дмитра / © instagram.com/special_my_profession

Короткий коментар одразу викликав обговорення серед шанувальників. Дехто сприйняв слова чоловіка як натяк на серйозні сімейні плани, інші ж звернули увагу на згадку про демобілізацію, яка наразі залишається для нього одним із головних очікувань.

Втім, одне залишається очевидним: попри непрості реалії воєнного часу, пара продовжує будувати спільне майбутнє та не втрачає оптимізму. Сам Дмитро раніше не приховував, що сім’я посідає важливе місце в його житті.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала, як у задимленому паркінгу ховалась від гучних вибухів у Києві.

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