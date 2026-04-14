Наречений-військовий Лесі Нікітюк засвітив обличчя їхнього сина і зворушив контрастом життя

Леся Нікітюк з нареченим Дмитром Бабчуком / © instagram.com/lesia_nikituk

Наречений української ведучої Лесі Нікітюк — військовий Дмитро Бабчук — поділився рідкісними кадрами з сином Оскаром.

Вже зовсім скоро малюкові виповниться 10 місяців, а поки його батько вирішив показати теплі моменти батьківства. У своєму Instagram Дмитро Бабчук опублікував серію ніжних кадрів, де грається з сином, обіймає його та засипає поцілунками. Чи не вперше шанувальники змогли більш чітко розгледіти обличчя малюка, якого Леся показує здебільшого спиною.

Втім, ці кадри чоловік доповнив і зовсім іншою реальністю — службою на фронті. На контрасті він показав, як між короткими митями щастя з родиною повертається до виконання військового обов’язку, захищаючи країну.

Дмитро Бабчук з сином / © instagram.com/special_my_profession

Такий емоційний баланс не залишив байдужими підписників, які у коментарях засипали військового словами підтримки та захоплення.

Бро, жму руку, радий за тебе

Як я цього довго чекав від тебе

Неймовірні кадри, потужні

Раніше Леся Нікітюк зізнавалася, що її коханий рідко буває вдома через службу. Попри це, він намагається максимально використовувати кожну можливість побути поруч із сином і бачити, як той росте.

Зазначимо, ведуча вперше стала мамою 15 червня минулого року. Пара офіційно заручена. Однак у Мережі не вщухають чутки, що закохані вже могли узаконити стосунки, але просто не афішують це публічно.

До слова, нещодавно Леся Нікітюк вже показувала, як маленький Оскар святкував свій перший Великдень і влаштовував символічну «битву крашанками».