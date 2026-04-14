ТСН у соціальних мережах

Наречений-військовий Лесі Нікітюк засвітив обличчя їхнього сина і зворушив контрастом життя

Дмитро показав своє батьківство та службу.

Валерія Гажала
Леся Нікітюк з нареченим Дмитром Бабчуком

Леся Нікітюк з нареченим Дмитром Бабчуком / © instagram.com/lesia_nikituk

Наречений української ведучої Лесі Нікітюк — військовий Дмитро Бабчук — поділився рідкісними кадрами з сином Оскаром.

Вже зовсім скоро малюкові виповниться 10 місяців, а поки його батько вирішив показати теплі моменти батьківства. У своєму Instagram Дмитро Бабчук опублікував серію ніжних кадрів, де грається з сином, обіймає його та засипає поцілунками. Чи не вперше шанувальники змогли більш чітко розгледіти обличчя малюка, якого Леся показує здебільшого спиною.

Втім, ці кадри чоловік доповнив і зовсім іншою реальністю — службою на фронті. На контрасті він показав, як між короткими митями щастя з родиною повертається до виконання військового обов’язку, захищаючи країну.

Дмитро Бабчук з сином / © instagram.com/special_my_profession

Дмитро Бабчук з сином / © instagram.com/special_my_profession

Дмитро Бабчук з сином / © instagram.com/special_my_profession

Дмитро Бабчук з сином / © instagram.com/special_my_profession

Дмитро Бабчук з сином / © instagram.com/special_my_profession

Дмитро Бабчук з сином / © instagram.com/special_my_profession

Допис Дмитра Бабчука / © instagram.com/special_my_profession

Допис Дмитра Бабчука / © instagram.com/special_my_profession

Такий емоційний баланс не залишив байдужими підписників, які у коментарях засипали військового словами підтримки та захоплення.

  • Бро, жму руку, радий за тебе

  • Як я цього довго чекав від тебе

  • Неймовірні кадри, потужні

Раніше Леся Нікітюк зізнавалася, що її коханий рідко буває вдома через службу. Попри це, він намагається максимально використовувати кожну можливість побути поруч із сином і бачити, як той росте.

Зазначимо, ведуча вперше стала мамою 15 червня минулого року. Пара офіційно заручена. Однак у Мережі не вщухають чутки, що закохані вже могли узаконити стосунки, але просто не афішують це публічно.

До слова, нещодавно Леся Нікітюк вже показувала, як маленький Оскар святкував свій перший Великдень і влаштовував символічну «битву крашанками».

