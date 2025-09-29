Народна артистка України Ніна Набока похизувалася своєю розкішною дачею під Києвом

Ніна Набока / © facebook.com/nina.naboka

Зірка "Наталки Полтавки", акторка Ніна Набока, яка влітку здивувала схудненням на 45 кг, продемонструвала свій будинок для відпочинку та дозвілля на Київщині.

Артистка розповіла, що проводить на дачі у Вишгородському районі Київської області більшість вільного часу. Там Набока займається городом і садом, а також приділяє увагу облаштуванню території. Весь процес роботи на дачі вона показала на проєкті "Головна роль".

"Щоранку прокидаюся о шостій, п’ю каву, а потім одразу йду на город. Снідаю близько десятої-одинадцятої ранку, а основний прийом їжі — у другій половині дня", — поділилася Набока.

Дача Ніни Набоки / © скриншот з відео

Дача Ніни Набоки / © скриншот з відео

Дача Ніни Набоки / © скриншот з відео

Вона також зазначила, що дотримується інтервального харчування та намагається підтримувати себе у формі. Водночас наголошує, що надмірної стрункості не бажає.

Під час прогулянки територією акторка висаджувала квіти, серед яких півонії, нарциси та квітка "розбите серце". Для підтримки саду зірка також залучає ландшафтного дизайнера.

Набока додала, що дача для неї — місце відпочинку від міського шуму, де можна займатися улюбленими справами, спілкуватися з природою та відновлювати сили для роботи та нових проєктів.

Дача Ніни Набоки / © скриншот з відео

Дача Ніни Набоки / © скриншот з відео

Дача Ніни Набоки / © скриншот з відео

