Народна артистка України Ніна Набока пожалілася на погану пенсію: "Не буду боротися за копійку"

Ніна Набока / © скриншот з відео

Реклама

Зірка «Наталки Полтавки» акторка Ніна Набока пожалілася на розмір пенсії.

Народній артистці зараз 69 років і, звісно, вона отримує пенсію. Щоправда, на YouTube-каналі «Wave РБК-Україна» Набока зізнається, що її розмір доволі мізерний. Звичайно, можна було б домогтися більших виплат. Проте вона чесно зізнається, що лінива, щоб цим займатися. Також акторка дотримується такої думки, що державі куди доцільніше зараз витрачати кошти на війну.

Реклама

«Секрет. Погана! Треба все приносити, всього добиватися, це треба документацію ще нести, а я лінива. Я лінива! Я поки працюю. Якщо мої гроші йтимуть на війну, я згодна. Я не буду боротися за якусь копійку — хай вони десь ідуть на державу і на все. Я працюю, я не жадібна, я зараз працюю», — говорить артистка.

Реклама

Ніна Набока / © скриншот з відео

Загалом Ніна Набока живе на кошти, які заробляє завдяки акторству. До речі, вона натякає, що гонорари отримує доволі пристойні. Ба більше, іноді режисери бояться кликати її на роль, оскільки вважають, що це буде дорого. Проте сама знаменитість запевняє, що з нею завжди можна домовитися.

«Нам забороняють казати ті гонорари. Буває так чую: „Та Набоку не візьмемо, вона забере наш весь бюджет!“. Бояться брати, що в мене великий гонорар. Ну вони ж забувають, що з Набокою можна домовитися!» — підсумувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ауріка Ротару обурилася через розмір своєї пенсії та навіть подала заяву до суду. Вже відомо, чим завершилася справа виконавиці.

Новини партнерів