Народна артистка України шокувала, як її колега в Херсоні погодився працювати на окупантів

Олена Галл-Савальська

Народна артистка України Олена Галл-Савальська шокувала, як її колега в Херсоні погодився працювати на загарбників.

Неприємний інцидент стався під час окупації міста. Акторка Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша дізналась, що її колега, імені якого вона не розкриває, погодився взяти участь у пропагандистському заході з нагоди Дня захисту дітей. Він мав переодягнутися в персонажа мультфільму та розважати дітлахів. Коли Олена Галл-Савальська дізналась про це, то була шокована. Актора в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що одразу ж зв'язалася з колегою та намагалася переконати його не робити цього, але у відповідь почула, що тому треба заробляти гроші для своїх дітей.

Проте Олена Галл-Савальська, яка теж перебуває в окупації, запевняє, що їм від театру платили кошти, тож жодної необхідності працювати на загарбників не було.

Олена Галл-Савальська / © suspilne.media

"Я дізналася, що один мій товариш-актор погодився виступати на святі до Дня захисту дітей. Зателефонувала: "Ти що, з дуба впав?". А він: "Та я там всього лише Карлсон". Я не витримала: "Ти заслужений артист України, ти усвідомлюєш, що робиш?". А він: "Мої діти теж хочуть поїсти полуниці – хоч якусь копійку зароблю". Але це неправда! Нам платили зарплату протягом усієї окупації. Не було жодної потреби брати від них гроші чи російську пенсію. Я йому кажу: "Наших дітей там не буде! Це все постановка за одним і тим самим сценарієм. Це не наші, а завезені люди", - говорить акторка.

Олена Галл-Савальська також зазначила, що цей її колега ще до початку повномасштабної війни мав неоднозначну позицію та славився підтримкою російських наративів. Однак тоді вона не надавала цьому жодних значень.

