Народна артистка України Тамара Яценко розкрила розмір пенсії та яку надбавку отримує

Тамара Яценко / © скриншот з відео

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Народна артистка України Тамара Яценко заговорила про розмір своєї пенсії та зізналася, яку надбавку отримує.

Акторка в інтерв’ю Аліні Доротюк ділиться, що вміє жити на пенсійні виплати. Коли треба — вона економить, щоб вистачило коштів, а коли є така можливість, то тішить себе смачненьким. До речі, у Тамари Яценко є надбавка до пенсії. Вона має звання народної артистки України, тож отримує трохи більші пенсійні виплати, ніж просто актори.

“Звання народної артистки України дає до пенсії відсоток якийсь там. Трошки більша пенсія, аніж просто в актора. Я дивлюся: коли треба поекономити, я економлю. Як треба розкошувати трішечки, то я можу собі дозволити купити не ікру червону, а ікорку з минтаю. Вона теж дуже смачна. Можу собі це дозволити! Інколи хочеться солодкого, можу собі дозволити „Київський торт““, — говорить акторка.

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Тамара Яценко / © скриншот з відео

Чимало коштів Тамара Яценко витрачає через проблеми зі здоров’ям. До слова, за останні роки вона пережила не одну операцію. Востаннє їй робили заміну кульшового суглоба. Тоді акторка Ольга Сумська допомогла зібрати для неї кошти на лікування. Артистка говорить, що неабияк вдячна колезі та небайдужим, які допомогли їй фінансово.

“Першу операцію я робила ще до війни. Я боялася заїкнутися, щоб допомогли мені. Нікого не хотіла грузити. Мені допомогли мої родичі. А зараз продюсер Шпанчук попросив Олю без мого відома, а я не хотіла просити у людей. Я дуже вдячна! Продовжили мені творче життя! Тепер я можу і зніматися, і на концерти їздити, і у виставах грати”, — поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно зірка “Лісапетного батальйону” Наталія Фаліон розкрила розмір своєї пенсії. Вона також заговорила про гонорари гурту.

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