Гламур
367
2 хв

Народна артистка України здивувала, як її витурили з театру після 32 років роботи

Також акторка розповіла, яка доля спіткала гендиректора, через якого вона пішла.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лариса Кадирова

Лариса Кадирова / © facebook.com/larysakadyrova

Народна артистка України Лариса Кадирова здивувала, як її витурили з Національного українського драматичного театру імені І. Франка, де вона працювала протягом 32 років.

Акторка виданню "Главком" підтвердила, що більше не є частиною театральної трупи театру Франка. І, виявляється, артистка пішла не з власної волі, а через непорозуміння з керівництвом. Лариса Кадирова говорить, що її викликали на бесіду і сказали, що звільняють. Та акторка пішла на випередження і сама написала заяву.

"Тобі дають наказ і кажуть: підпишіть, що від такого-то числа ви у театрі не працюєте… Я сказала, що не буду підписувати. Сказала, що напишу заяву, бо сама йду від вас", - зізналась акторка.

Лариса Кадирова / © facebook.com/larysakadyrova

Лариса Кадирова / © facebook.com/larysakadyrova

До речі, Лариса Кадирова також розповіла, яка доля спіткала гендиректора театру Михайла Захаревича, який і підписував заяву про її звільнення. Зокрема, згодом чоловік теж залишився без своєї посади.

"Не знаю, з чим це пов'язано, але те, як він зі мною та з іншими вчинив, потім наздогнало його самого", - підсумувала артистка.

Зазначимо, Лариса Кадирова закінчила драматичну студію при театрі імені Марії Заньковецької та Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого. Після навчання знаменитість долучилася до театральної трупи Львівського українського драматичного театру імені М. Заньковецької. Від 1993 року акторка працювала в Національному українському драматичному театрі імені І. Франка. 2008 року Лариса Кадирова стала лауреаткою Шевченківської премії.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина відверто розповіла про неприємний досвід роботи в театрі. Артистка також зізналась, як наважилась повернутися на театральну сцену.

