Народній артистці України, яка перейшла на бік окупантів, загрожує до 12 років за ґратами

Народній артистці України Ружені Рубльовій, яка підтримала війну та перейшла на бік окупантів, загрожує 12 років за ґратами.

Акторку, яка працювала в театрі імені Миколи Куліша в Херсоні, звинувачують у співпраці з ворогом та сприянню окупації України. Прокуратура вже провела розслідування та передала справу на розгляд до Рівненського міського суду. Якщо Рубльову визнають винною, то їй загрожує позбавлення волі строком від 10 до 12 років.

Ружена Рубльова / Фото: Фото з соціальних мереж

До слова, Ружена Рубльова народилася на Херсонщині. Вона працювала акторкою в театрі імені Миколи Куліша. Коли російські військові окупували Херсон, артистка перейшла на бік ворога. Вона стала директоркою двох музичних шкіл, а згодом ще й очолила так званий "Херсонський обласний російський академічний музично-драматичний театр" в окупованому Генічеську.

Також акторка активно підігрувала російській пропаганді та прославляла злочини Росії на території України. Зокрема, Ружена Рубльова виступала на пропагандистському концерті, який організувала РФ з нагоди захоплення частини України.

Ружена Рубльова / Фото: Фото з соціальних мереж

За колабораціонізм акторка, якій 2021 року присвоїли звання народної артистки України, постане перед судом. Якщо її провину доведуть, то на неї чекає ув'язнення до 12 років.

Нагадаємо, від початку війни чимало артистів зрадили Україну та підтримали ворожі дії Росії. Нещодавно уродженка Черкас Анна Asti, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ ховалася в підвалі від ракет, взагалі отримала російське громадянство.

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