Народну артистку України, яка стала на бік окупантів, кинуть за ґрати на 10 років – подробиці

Народну артистку України Ружену Рубльову, яка поширювала російську пропаганду і підтримувала війну, засудили до 10 років ув'язнення з позбавленням права 12 років обіймати посади у галузі культури.

Так, Рубльова, яка працювала в херсонському театрі й виступала на пропагандистських концертах на підтримку ворога, отримала відповідний вирок суду. Про це повідомив Рівненський міський суд.

"Рубльова – громадянка України, усвідомлювала здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалася 24.02.2022 року повномасштабним вторгненням на територію України. З метою переслідування особистих інтересів, вона погодилась на пропозицію представників окупаційної адміністрації та взяла участь у мітингу-концерті в Москві. Артистка у супроводі "хору військ національної гвардії Російської Федерації" виконала музичну композицію, яка розпочинається словами "Здесь птицы не поют…", – йдеться у повідомленні.

Ружена Рубльова / Фото: Фото з соціальних мереж

Як відомо, зірка ще влітку 2022 року після окупації Херсону стала на бік держави-агресорки й займалася колабораціонізмом. Ружена Рубльова працювала акторкою в театрі імені Миколи Куліша і була директоркою двох музичних шкіл. Згодом путіністка очолила так званий "Херсонський обласний російський академічний музично-драматичний театр" в окупованому Генічеську. Окрім того, зрадниця виступала на безлічі концертів, присвячених анексій територій України, запис яких був розміщений на російських платформах з метою підтримки так званої "есвео".

Цікаво, що за словами свідка на судовому засіданні, тиску на працівників театру в окупованому Херсоні, де працювала Рубльова, не було, й проросійська позиція – її власне бажання.

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