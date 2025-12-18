Народний артист після похорону Степана Гіги розкритикував київських зірок і звинуватив їх в "піарі на горі"

Прощання зі Степаном Гігою

Народний артист України та композитор Ярослав Борута після похорону співака Степана Гіги різко розкритикував київських зірок.

Його обурила поведінка артистів. Зокрема, за словами Борути, всі, хто дійсно поважав, любив та був другом Степана Гіги – був на його прощанні. Звичайно, деякі з низки причин не змогли прибути. Проте композитора обурює, що певні зірки, а особливо з Києва, активно почали коментувати смерть артиста та публікувати з ним архівні фото. Боруту це неабияк обурює. Він вважає це "піаром на горі родини" Степана Гіги.

"Все минуло б непомітно якби якраз ті, хто не приїхав до Львова, не почали із Степаном викладати давні фото і під ними виписувати всякі нісенітниці, і робити собі піар на горі його родини. Особливо це стосується столичних "звьозд", - обурився композитор.

Допис Ярослава Борути

Ярослав Борута додав, що всі ті, хто дійсно був другом для Степана Гіги, приїхали 14-15 грудня, аби попрощатися з ним та провести в останню путь. Що ж стосується решти, то, за словами композитора, вони не мають права ані коментувати смерть виконавця, ані писати щось про це в Мережі.

"Я не вірю що ви всі такі були зайняті і не знайшли часу приїхати попрощатися. До прикладу, Михайло Грицкан скасував свій концерт і провів маестро в останню путь. Ви не маєте ні морального, ні будь-якого іншого права взагалі щось писати про цю людину! Ви не його друзі і ніколи ними не були, бо справжні друзі 14 і 15 грудня були у Львові!" – підсумував Борута.

Нагадаємо, Степан Гіга помер 12 грудня у Львові в лікарні, куди він потрапив ще в середині листопада. Прощання з музикантом відбулося 14 і 15 грудня. Після похорону артиста його родина зробила важливу заяву.