Народний артист шокував, як Ротару намагалася зруйнувати кар’єру Сандулеси: "В житті не така приємна"

Лілія Сандулеса та Софія Ротару

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Народний артист України Вадим Крищенко розповів, як Софія Ротару не злюбила Лілію Сандулесу та намагалася зруйнувати їй кар’єру.

Поет-пісняр висловився про Софію Михайлівну в інтерв’ю “Главкому”. Крищенко говорить, що на сцені співачка складає приємне враження. Утім, за його словами, в житті вона зовсім не така. Він пригадав один інцидент, коли Ротару забажала співати композицію “Білі нарциси”, яку до цього виконувала Сандулеса. Артистці сказали, що трек вже звучить в іншому виконанні. Утім, як говорить Крищенко, співачка тоді різко заявила, що “їй на це байдуже”.

“Софія Михайлівна дуже жорстка. І в житті вона не така приємна, як на сцені. Ми з Геннадієм Татарченком (автор музики — прим. ред.) сказали Софії, що “Білі нарциси“ виконувала Лілія Сандулеса. Ротару відповіла: “Мені байдуже, хто там виконував. Я її беру. І все“, — пригадав артист.

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Софія Ротару

Вадим Крищенко говорить, що Ротару не злюбила колегу за сценою. Він пригадав один випадок, коли співачка була в журі одного конкурсу, а Сандулеса — учасницею. Лілія Василівна тоді просила Ротару її підтримати. Натомість Софія Михайлівна замість цього поставила іншим членам журі ультиматум. За словами Крищенка, вона нібито заявила, якщо інші підтримають Сандулесу, то відмовиться з ними працювати.

“На якомусь конкурсі, де Ротару була в журі, Ліля підійшла до неї і звернулася: “Софіє, ми ж земляки, підтримай мене“. Потім Лілі переказали, що Соня замість підтримки поставила іншим членам журі ультиматум: “Якщо ви її пропустите, тоді я не хочу з вами працювати“. Я не розумію, чому було таке ставлення”, — говорить поет-пісняр.

Лілія Сандулеса

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни до Софії Ротару виникло неоднозначне ставлення. Річ у тім, що вона мовчить про російське вторгнення. Тим не менш, артистка підтримує українців дописами в Instagram, де показує злочини окупантів, а також завжди вітає з важливими святами. Нещодавно режисер Семен Горов пояснив її позицію під час війни.