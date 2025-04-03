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Народний артист шокував, як Ротару намагалася зруйнувати кар’єру Сандулеси: "В житті не така приємна"
Вадим Крищенко пригадав, як Софія Михайлівна неприязно ставилася до своєї колеги за сценою.
Народний артист України Вадим Крищенко розповів, як Софія Ротару не злюбила Лілію Сандулесу та намагалася зруйнувати їй кар’єру.
Поет-пісняр висловився про Софію Михайлівну в інтерв’ю “Главкому”. Крищенко говорить, що на сцені співачка складає приємне враження. Утім, за його словами, в житті вона зовсім не така. Він пригадав один інцидент, коли Ротару забажала співати композицію “Білі нарциси”, яку до цього виконувала Сандулеса. Артистці сказали, що трек вже звучить в іншому виконанні. Утім, як говорить Крищенко, співачка тоді різко заявила, що “їй на це байдуже”.
“Софія Михайлівна дуже жорстка. І в житті вона не така приємна, як на сцені. Ми з Геннадієм Татарченком (автор музики — прим. ред.) сказали Софії, що “Білі нарциси“ виконувала Лілія Сандулеса. Ротару відповіла: “Мені байдуже, хто там виконував. Я її беру. І все“, — пригадав артист.
Вадим Крищенко говорить, що Ротару не злюбила колегу за сценою. Він пригадав один випадок, коли співачка була в журі одного конкурсу, а Сандулеса — учасницею. Лілія Василівна тоді просила Ротару її підтримати. Натомість Софія Михайлівна замість цього поставила іншим членам журі ультиматум. За словами Крищенка, вона нібито заявила, якщо інші підтримають Сандулесу, то відмовиться з ними працювати.
“На якомусь конкурсі, де Ротару була в журі, Ліля підійшла до неї і звернулася: “Софіє, ми ж земляки, підтримай мене“. Потім Лілі переказали, що Соня замість підтримки поставила іншим членам журі ультиматум: “Якщо ви її пропустите, тоді я не хочу з вами працювати“. Я не розумію, чому було таке ставлення”, — говорить поет-пісняр.
Нагадаємо, після початку повномасштабної війни до Софії Ротару виникло неоднозначне ставлення. Річ у тім, що вона мовчить про російське вторгнення. Тим не менш, артистка підтримує українців дописами в Instagram, де показує злочини окупантів, а також завжди вітає з важливими святами. Нещодавно режисер Семен Горов пояснив її позицію під час війни.