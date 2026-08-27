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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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419
Час на прочитання
2 хв

Народний артист Володимир Горянський пожалівся на розмір своєї пенсії: "Це взагалі жах"

Володимир Горянський говорить, що пенсія в нього зовсім маленька. І це при тому, що артист має надбавку.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Володимир Горянський

Володимир Горянський

Народний артист України Володимир Горянський пожалівся на розмір своєї пенсії.

Акторові зараз 67 років. Він вже офіційно перебуває на пенсії. Однак на проєкті «Наодинці з Гламуром» Володимир Горянський відверто говорить, що пенсійні виплати зовсім маленькі. За словами актора, на такі кошти, суму яких він навіть не хоче називати, складно прожити комфортно. І це при тому, що Володимир Горянський має надбавку за звання народного артиста України.

«Ну як це може бути? Ви знаєте, це дуже прикро, що у нас люди, які виходять на пенсію, це вже знедолені. Якщо артист працює все життя на цю зарплату і виходить з цією пенсією, а я навіть не хочу називати її, це страшна річ», — зізнається артист Анні Севастьяновій.

Володимир Горянський

Володимир Горянський

Тож Володимир Горянський не розраховує на пенсію. Зокрема, актор продовжує працювати і робить це з задоволенням. За словами артиста, саме завдяки зарплаті він забезпечує собі комфортний рівень життя.

«Є великий плюс! Там 40% до моєї пенсії завдяки тому, що я маю звання народний артист України. А люди, які все життя працювали без звання, то це взагалі жах. І як жити, якщо немає дітей, які б підтримували? Де підробляти? Якщо б я не працював, то яка пенсія… Тому я працюю, тримаю себе у формі, багато сил і енергії є працювати», — ділиться артист.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ГОРЯНСЬКИЙ про пенсію НАРОДНОГО артиста, ВСИНОВЛЕННЯ та хто його ВИГНАВ з КІНО

Нагадаємо, нещодавно акторка Ніна Набока пожалілась на погану пенсію. Також артистка відверто розповіла про свої гонорари.

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