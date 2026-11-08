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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
2 хв

Народилася у США, але повернулася до України: учасниця "Голосу-14" розчулила тренерів своєю історією

18-річна львів’янка пригадала чоловіка, якого вважала дідусем, та показала особливу сімейну реліквію, що нагадує їй про Україну.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Сабіна Матвіків

Сабіна Матвіків / © Голос Країни

18-річна Сабіна Матвіків зі Львова стала учасницею «Голосу країни» та розповіла зворушливу історію своєї родини, яка свого часу вирішила залишити США та повернутися до України.

Дівчина народилася в Америці, однак нині живе у Львові. Її родина мала особливу історію знайомства з чоловіком на ім’я Джан, який, попри польське коріння, дуже любив Україну. Саме він свого часу прихистив батька Сабіни, коли той опинився в Америці.

Сабіна Матвіків / © Голос Країни

Сабіна Матвіків / © Голос Країни

Дівчина пригадує, що вважала Джана своїм дідусем, адже він дуже любив її та змалечку прищеплював любов до музики. У його будинку стояв невеликий орган, на якому вони разом проводили час.

Згодом родина ухвалила рішення повернутися до України. За словами Сабіни, її мамі було дуже непросто залишатися в Америці через тугу за Батьківщиною.

Сабіна Матвіків / © Голос Країни

Сабіна Матвіків / © Голос Країни

Особливе місце в родинній історії займає невеликий кулон з Гербом України, який залишився для дівчини пам’яткою про Джана, адже належав раніше йому.

«А також про те, що де би ти не був, треба пам’ятати про свій дім, про Україну», — поділилася Сабіна.

Сабіна Матвіків / © Голос Країни

Сабіна Матвіків / © Голос Країни

На сцені «Голосу країни» дівчина вирішила присвятити свій виступ українцям, яких через обставини розкидало по різних містах і країнах. Вона зізналася, що хотіла за допомогою музики хоча б на мить об’єднати людей, які зараз перебувають далеко від дому.

Після виступу Сабіна не стримувала сліз. Для неї участь у проєкті стала здійсненням давньої мрії. Учасниця пройшла далі в команді Тіни Кароль.

Сабіна Матвіків та Тіна Кароль / © Голос Країни

Сабіна Матвіків та Тіна Кароль / © Голос Країни

Тренери тепло зустріли учасницю та привітали її з проходженням до наступного етапу проєкту. Зокрема, Дмитро Монатік назвав Сабіну прикладом любові до України попри час і відстань.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, у минулому випуску донька переможця «Голосу країни» розвернула одразу чотири крісла неймовірним виступом.

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