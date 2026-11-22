Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarovmusic

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У Мережі запідозрили, що український співак та тренер «Голосу країни-14» Артем Пивоваров вперше став батьком.

Так, днями виконавець в Instagram-stories опублікував фото, на якому показав, як вдома грає в приставку. Та уважні користувачі звернули увагу на зовсім іншу деталь. Річ у тім, що на фото можна помітити повітряні кульки, на деяких були зображені хмаринки. Користувачі зазначають, що саме так прикрашають будинок, коли новоспечена матуся виписується з пологового та повертається з малюком додому. Деякі ж звернули увагу, що кульки були рожевого кольору, тож, мовляв, в Артема Пивоварова могла народитися донечка.

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Саме це фото Артема Пивоварова викликало дискусії в Мережі / © instagram.com/pivovarovmusic

«Звернула увагу на кульки. І мені нагадало, що такі кульки роблять для жінки, яка повертається додому з пологового. То ж все-таки Даша вже народила. Може, не саме зараз, а, може, нещодавно. Але все ж таки Артем став батьком. І ці хмаринки у правому боці точно роблять для таких подій. І рожеві, ніби у нього донечка», — йдеться на фан-сторінці артиста в Threads.

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Користувачі переконані, що в Артема Пивоварова народився первісток / © фото з соцмереж

Також користувачі звернули увагу, що дружина співака Даша Чередниченко вже давно не з’являється на публіці. Фани артиста припустили, що це пов’язано з тим, що вона зараз доглядає за малюком.

Дружина співака останнім часом не з’являється на публіці / © фото з соцмереж

До речі, в інших користувачів виникла теорія, що Артем Пивоваров спеціально опублікував це фото, оскільки розумів, що фани зрозуміють натяк з кульками. За словами користувачів, саме такі презенти роблять жінкам, які виписуються з пологового.

Зазначимо, Артем Пивоваров тримає особисте життя за сімома замками. Проте деякі подробиці не вдається приховати. Влітку цього року стало відомо, що виконавець одружився з Дашею Чередниченко після майже 10 років стосунків. А пізніше обраницю артиста заскочили на публіці з помітно округлим животиком, після чого стало зрозуміло, що вона вагітна.

Дата публікації 13:57, 24.07.26 Кількість переглядів 340 Дружину Артема Пивоварова вперше заскочили на публіці на тлі чуток про вагітність

Нагадаємо, нещодавно співак Олександр Кривошапко оголосив, що вдруге стане батьком. У дружини артиста вже видніється помітно округлий животик.

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