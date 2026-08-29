«Наші книги знищено»: Ольга Фреймут розповіла про масштабні втрати бізнесу через удар РФ

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Видавництво Ольги Фреймут Freimut Publishing зазнало значних втрат через російську атаку на складський комплекс на Київщині — книги, які там зберігалися, згоріли.

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київщину ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у складський комплекс. Там перебували тисячі примірників українських книжок. Серед постраждалих компаній опинилося й Freimut Publishing. Про це засновниця видавництва Ольга Фреймут розповіла у своїх соцмережах. Телеведуча емоційно відреагувала на знищення продукції.

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«Поки росіяни нищать наші книги, ми лише міцнішаємо і любимо ще дужче те, що в нас хочуть забрати. Яка передбачувана пересічність», — написала ведуча.

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Допис про видавництво Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут наголосила, що російські атаки на українське книговидання не здатні зупинити його розвиток. Навпаки, на її думку, такі удари лише посилюють прагнення українців створювати й видавати нові книжки. Вона також провела історичну паралель із радянськими спробами обмежити українську мову та культуру.

«Щоразу після таких репресій наша мова і культура лише квітли. Коли у 1933 році росіяни знищили і заборонили Скрипниківський правопис, він повернувся з новою силою і став символом незламної автентичності. А коли Росія репресувала Зерова та Стуса, їхні дружини та друзі вчили їхні твори напамʼять, і стали ті твори священними», — зазначила знаменитість

Freimut Publishing — видавничий проєкт Ольги Фреймут, який спеціалізується на книжках українською мовою. Внаслідок атаки видавництво втратило продукцію, що перебувала на складі.

Нагадаємо, нещодавно Женя Галич показав понівечений будинок після атаки РФ на Київщину.

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