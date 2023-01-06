Нашумілий серіал "Венздей" подовжили на другий сезон: перший тизер

Серіал "Венздей", який став справжнім хітом у різних куточках світу, офіційно подовжили на другий сезон.

Радісну новину для прихильників сімейки Аддамс повідомили на офіційному аккаунті Netflix в Instagram. Також на сторінці з'явився перший тизер до серіалу.

"Ваша улюблена дівчинка-гот з косичками повертається на Netflix. Другий сезон "Венздей" вже незабаром", - написала на сторінці платформи.

За попередньою інформацією, прем'єра нових серій очікується на кінець 2023 року. Однак, поки що, офіційної інформації про вихід другого сезону немає.

Нагадаємо, що перший сезон серіалу про доньку Мортіші та Гомеса Аддамсів набрав рекордну кількість переглядів на стримінговій платформі. А ось танок головної героїні взагалі побив усі тренди у Мережі, його намагалися повторити Леді Гага, Оля Полякова і навіть Павло Зібров.

Раніше редакція сайту ТСН.ua поділилася своїми враженнями від перегляду та розповіла, чому варто приділити час серіалу "Венздей".

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