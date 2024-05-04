Насті Каменських – 37: як привітав Потап і про який подарунок мріє зірка

Співачка закликала донатити і допомагати тим, хто потребує.
Сьогодні, 4 травня, українська співачка Настя Каменських святкує день народження.
Зірці виповнилося 37 років. З цієї нагоди артистка на своїй сторінці в Instagram закликала бути собою справжніми, підтримувати інших і не забувати донатити.
"У свій День народження я хочу загадати бажання, щоб всі, хто ще вагається відкрити себе справжнього, перестали боятись бути собою. Із захватом я експериментую, обожнюю бути різною, це те що надихає мене. Тому я хочу, щоб і ви зробили крок назустріч собі, розкривали світові різні грані своєї особистості та ставили себе на перше місце, незалежно від думки оточуючих. Не втрачайте свою самоідентичність, коли стикаєтесь з негативом. Адже це неймовірне щастя – не грати, а жити. Не бійтесь оступитись і зробити помилку. Допомагайте тим, кому можете, бо це велике щастя і потужний обмін позитивною енергією. Якщо сьогодні ви захочете привітати мене – я приготувала для вас підбірку зборів! Ви можете обрати будь-який з них та зробити внесок на посильну суму", - наголосила Настя.
Своєю чергою, коханий іменинниці, репер і продюсер Потап також привітав дружину з днем народження і присвятив їй допис у фотоблогу.
"Я тобою пишаюсь, я тебе співаю. З днем народження, крихітко", - замилував виконавець.
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських випустила провокативний кліп з молодим українським співаком і мило пофліртувала з ним.
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