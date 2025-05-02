ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Настя Каменських чесно відповіла, чи розлучилася вона з Потапом

Артистка зробила заяву під час свого виступу на приватній вечірці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських відверто висловилася про свій шлюб, довкола якого шириться чимало чуток.

Виконавиця неодноразово інтригувала фанів кризою у стосунках з чоловіком, продюсером Потапом. Зокрема, нещодавно Каменських показалася зі сльозами й навіть заговорила про розбите серце. Але, ймовірно, ці емоції відтворювали лише сюжет нових пісень артистки про кохання. Адже нещодавно під час виступу на одному з приватних заходів Настя зробила заяву про особисте життя й дала відсіч пліткарям Відео опублікували в TikTok.

Так, просто зі сцени перед виконанням хіта вона зізналася, що у неї з Потапом все добре. Ба більше, сказала, що їхні почуття ще більше підсилюють чутки про " розлучення". Адже вони йдуть наперекір усім скандалам у Мережі.

Настя Каменських

Настя Каменських

"Нехай люди говорять. Нас коли люди одружували, то ми один одного терпіти не могли. Коли зараз розлучають — ми як ніколи… У нас все добре! Тому нехай всі щось говорять!" — наголосила Каменських.

Нагадаємо, нещодавно в особистому житті акторки Наталки Денисенко сталися зміни. Вона разом з Андрієм Федінчиком подала документи на розлучення. Подейкують, що у цей час зірка закрутила роман із режисером Олексієм Комаровським. Кіномитець відповів на закиди та розставив крапки над "і".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie