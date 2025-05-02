Настя Каменських чесно відповіла, чи розлучилася вона з Потапом

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/kamenskux

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Українська співачка Настя Каменських відверто висловилася про свій шлюб, довкола якого шириться чимало чуток.

Виконавиця неодноразово інтригувала фанів кризою у стосунках з чоловіком, продюсером Потапом. Зокрема, нещодавно Каменських показалася зі сльозами й навіть заговорила про розбите серце. Але, ймовірно, ці емоції відтворювали лише сюжет нових пісень артистки про кохання. Адже нещодавно під час виступу на одному з приватних заходів Настя зробила заяву про особисте життя й дала відсіч пліткарям Відео опублікували в TikTok.

Так, просто зі сцени перед виконанням хіта вона зізналася, що у неї з Потапом все добре. Ба більше, сказала, що їхні почуття ще більше підсилюють чутки про " розлучення". Адже вони йдуть наперекір усім скандалам у Мережі.

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Настя Каменських

"Нехай люди говорять. Нас коли люди одружували, то ми один одного терпіти не могли. Коли зараз розлучають — ми як ніколи… У нас все добре! Тому нехай всі щось говорять!" — наголосила Каменських.

Нагадаємо, нещодавно в особистому житті акторки Наталки Денисенко сталися зміни. Вона разом з Андрієм Федінчиком подала документи на розлучення. Подейкують, що у цей час зірка закрутила роман із режисером Олексієм Комаровським. Кіномитець відповів на закиди та розставив крапки над "і".