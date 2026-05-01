Настя Каменських і Потап оголосили про розлучення після майже семи років шлюбу

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/realpotap

Співачка Настя Каменських та репер і продюсер Потап оголосили про розлучення.

Пара зробила це у спільному дописі в Instagram. Вони зазначили, що 20 років тому їхні шляхи зійшлися. Спочатку створився творчий дует "Потап і Настя", який переріс у щось більше між ними. До слова, артистки закохались в одне одного та розпочали стосунки. Проте Каменських і Потап у дописі зазначають, що всьому "настає кінець". Вони залишили рядки зі своєї пісні "Не пара" – "Як ти не крути, але ми не пара".

Наостанок Потап і Настя подякували за любов та підтримку протягом цих років. Вони також попросили поважати їхнє рішення та зазначили, що жодних коментарів на цю тему не даватимуть.

"Рівно 20 років тому ми розпочали свій шлях як творчий дует, який згодом перетворився у щось більше. Але рано чи пізно все набуває свого кінця. "Як ти не крути, але ми не пара". Дякуємо за вашу підтримку та любов протягом усіх цих років. Просимо розуміння та поваги до нашого рішення. Коментарів не буде", - повідомило колишнє подружжя у своєму спільному дописі.

Зазначимо, Настя Каменських та Потап спочатку були колегами. 2006 року вони почали виступати в дуеті "Потап і Настя". Від 2013 року почали ширитися чутки про їхні стосунки. Саме тоді їх заскочили разом під час відпочинку на Кубі. Артисти офіційно підтвердили стосунки лише 2019 року. 23 травня того ж таки року вони зіграли весілля в Києві.

