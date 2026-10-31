Настя Каменських на чесних фото показала зморшки на обличчі без макіяжу: "Ніколи нічого не робила"

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

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Співачка Настя Каменських на чесних фото показала, який вигляд має її обличчя без макіяжу та зі зморшками.

Виконавиця видала, що ніколи не робила жодних уколів краси. Тож, її обличчя зазнає природних вікових змін. Настя Каменських зізналась, що в неї є зморшки, пігментні плямі, що з’явились через сонячне світло, комедони, а також вже опускаються брилі. Співачка навіть показала, який зараз вигляд має її обличчя без макіяжу.

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«Я не робила нічого. Ви зараз подивитеся, що відбувається в мене зі шкірою. Я ніколи у своєму житті не колола ботокс. Ніколи нічого не робила. Дивіться, ось мої зморшки. Зараз у мене обличчя не нафарбоване, я лиш додала коректор, аби поглибити вилиці, нафарбувала губи і олівець. У мене ластовиння, сонячні плями, є комедони, трішки брилі починають опускатися», — поділилась артистка.

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Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Настя Каменських видала, що проти уколів ботоксу. По-перше, артистка говорить, що занадто емоційна, а після препарату її міміка буде скутою. По-друге, співачка вважає, що уколи порушують природній бар’єр шкіри. А от щодо пластичних операцій у Насті Каменських інша думка. Співачка говорить, що не проти них та в майбутньому зробить підтяжку обличчя.

«Я взагалі не можу зрозуміти, як мені зробити цей ботокс…Я цього не хочу, я проти цього. Я потім буду ходити беземоційно. Я противник цього. Я не хочу це робити, мені це не цікаво. Щодо операцій, я думаю, це прикольно…. Точково зробити. Я думаю, що прийду до цього, захочу собі натягнути обличчя», — видала артистка.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, останнім часом Настя Каменських потрапляє в скандали. Один із найгучніших стосується мовного питання. Зокрема, артистка повернулась до російської мови та робить уїдливі заяви про Україну. Нещодавно кум Насті Каменських видав, як на її позицію впливає чоловік, репер Потап.

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