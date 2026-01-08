Настя Каменських на п’ятий день голодування загриміла до лікарні й показалася під крапельницею

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських під час нещодавно оголошеного голодування була госпіталізована.

Так, виконавиця вже майже тиждень намагається протриматись без їжі. Вона переконана, що саме таким методом вона зможе позбутися зайвого не лише на вагах, але й у свідомості. І для співачки це стало вже другим таким досвідом з очищення організму. Та цього разу щось пішло не за планом.

Каменських на п’ятий тиждень голодування несподівано опинилася у лікарні за кордоном, де вже тривалий час проживає разом з чоловіком Потапом. Щоправда, у сториз вона пояснила, що госпіталізація не зовсім пов’язана з її відмовою від їжі. Але додала, що від таких експериментів з харчуванням однаково довелося відмовитися задля швидшого відновлення та накопичення енергії за рекомендацією лікаря.

Настя Каменських у лікарні / © instagram.com/kamenskux

Навіть попри крапельниці та потребу у призупиненні процесу очищення Настя заявила, що не втрачає оптимізму. І написала про це російською та іспанською мовами, за що отримала чергову порцію критики з боку українців за її неоднозначну позицію під час війни в Україні, розв’язаною РФ.

«Думала, ранок буде інакшим. Головне — завжди лишатися у гарному настрої. Не пов’язуйте це з голодуванням, хоча лікар попросив мене зійти з дистанції заради накопичення сил. Дещо пізніше все розповім», — заінтригувала зірка.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка також показалася під крапельницями. Катерина нажахала своїм станом на початку року і поскаржилася на часті недуги.