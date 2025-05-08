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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Настя Каменських назвала Потапа "колишнім" і звернулася до нього з важливою заявою

Виконавиця оригінально привітала чоловіка з днем народження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/realpotap

Українська співачка Настя Каменських звернулася до чоловіка, репера та продюсера Потапа, з важливою заявою і неочікувано назвала його "колишнім".

Так, у Потапа 8 травня важливий день. Зокрема, репер святкує день народження. Настя Каменських вже публічно привітала чоловіка зі святом. Вона опублікувала їхнє свіже спільне фото. На знімку вони лежали одне біля одного та обіймалися. Також Настя Каменських показала, як у Telegram надсилала Потапу повітряний поцілунок. До речі, у співачки чоловік підписаний символічно "Love".

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/lida.kamenskux

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/lida.kamenskux

Окрім того, виконавиця звернулася до коханого в Instagram. Артистка жартома написала: "З днем народження, мій коханий "колишній". Таким чином співачка пожартувала щодо постійних пліток про їхнє розлучення.

Також співачка додала, що кохає Потапа та завжди поруч із ним: "Завжди поруч, кохаю, цілую".

Настя Каменських привітала Потапа з днем народження / © instagram.com/lida.kamenskux

Настя Каменських привітала Потапа з днем народження / © instagram.com/lida.kamenskux

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських також святкувала день народження. Артистці виповнилося 38 років. Виконавиця вже показала, як у компанії Потапа розкішно відсвяткувала особливий день.

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