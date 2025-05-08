Настя Каменських назвала Потапа "колишнім" і звернулася до нього з важливою заявою

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/realpotap

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Українська співачка Настя Каменських звернулася до чоловіка, репера та продюсера Потапа, з важливою заявою і неочікувано назвала його "колишнім".

Так, у Потапа 8 травня важливий день. Зокрема, репер святкує день народження. Настя Каменських вже публічно привітала чоловіка зі святом. Вона опублікувала їхнє свіже спільне фото. На знімку вони лежали одне біля одного та обіймалися. Також Настя Каменських показала, як у Telegram надсилала Потапу повітряний поцілунок. До речі, у співачки чоловік підписаний символічно "Love".

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/lida.kamenskux

Окрім того, виконавиця звернулася до коханого в Instagram. Артистка жартома написала: "З днем народження, мій коханий "колишній". Таким чином співачка пожартувала щодо постійних пліток про їхнє розлучення.

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Також співачка додала, що кохає Потапа та завжди поруч із ним: "Завжди поруч, кохаю, цілую".

Настя Каменських привітала Потапа з днем народження / © instagram.com/lida.kamenskux

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських також святкувала день народження. Артистці виповнилося 38 років. Виконавиця вже показала, як у компанії Потапа розкішно відсвяткувала особливий день.