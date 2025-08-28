ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

Настя Каменських обурила концертом у США з російськомовними піснями і заявами про "неважливо, якою мовою"

На співачку полилася велика хвиля гейту.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Настя Каменських

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських потрапила під хвилю гейту серед українців через свій російськомовний виступ на концерті у США.

Вона разом із чоловіком Потапом під час повномасштабного вторгнення втратила популярність в Україні, а нині намагається будувати кар’єру за кордоном. Нещодавно артистка вирушила в тур містами США.

21 серпня Каменських виступила в Чикаго, 22 — у Маямі, 23 — у Нью-Йорку. Втім, хвилю обговорень викликало те, що на сцені співачка виконувала не лише україномовні композиції, а й пісні російською мовою.

В Мережі поширюють відео з концерту в Маямі, де NK співала хіти "Красное вино", "Это моя ночь" та "Попа как у Ким". Більше того, зі сцени артистка зверталася до публіки також російською.

Користувачі соцмереж відреагували критично:

  • Краще б співала українською, Настюша, навіщо тобі та мова і ті старі пісні?

  • Забула рідну мову. Дострибалася!

  • А російською співати знову нормально? Або що в інших країнах робиться, те ніхто в Україні не помітить?

Поки сама Каменських не коментує скандал, дискусія довкола її виступів у США набирає обертів.

Нагадаємо, нещодавно Потап поставив крапку в чутках про їхнього з Каменських спільного таємного сина. Репер відповів, чи справді приховує дитину.

Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie