Настя Каменських обурила концертом у США з російськомовними піснями і заявами про "неважливо, якою мовою"

Українська співачка Настя Каменських потрапила під хвилю гейту серед українців через свій російськомовний виступ на концерті у США.

Вона разом із чоловіком Потапом під час повномасштабного вторгнення втратила популярність в Україні, а нині намагається будувати кар’єру за кордоном. Нещодавно артистка вирушила в тур містами США.

21 серпня Каменських виступила в Чикаго, 22 — у Маямі, 23 — у Нью-Йорку. Втім, хвилю обговорень викликало те, що на сцені співачка виконувала не лише україномовні композиції, а й пісні російською мовою.

В Мережі поширюють відео з концерту в Маямі, де NK співала хіти "Красное вино", "Это моя ночь" та "Попа как у Ким". Більше того, зі сцени артистка зверталася до публіки також російською.

Користувачі соцмереж відреагували критично:

Краще б співала українською, Настюша, навіщо тобі та мова і ті старі пісні?

Забула рідну мову. Дострибалася!

А російською співати знову нормально? Або що в інших країнах робиться, те ніхто в Україні не помітить?

Поки сама Каменських не коментує скандал, дискусія довкола її виступів у США набирає обертів.

