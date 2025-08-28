- Дата публікації
Настя Каменських обурила концертом у США з російськомовними піснями і заявами про "неважливо, якою мовою"
На співачку полилася велика хвиля гейту.
Українська співачка Настя Каменських потрапила під хвилю гейту серед українців через свій російськомовний виступ на концерті у США.
Вона разом із чоловіком Потапом під час повномасштабного вторгнення втратила популярність в Україні, а нині намагається будувати кар’єру за кордоном. Нещодавно артистка вирушила в тур містами США.
21 серпня Каменських виступила в Чикаго, 22 — у Маямі, 23 — у Нью-Йорку. Втім, хвилю обговорень викликало те, що на сцені співачка виконувала не лише україномовні композиції, а й пісні російською мовою.
В Мережі поширюють відео з концерту в Маямі, де NK співала хіти "Красное вино", "Это моя ночь" та "Попа как у Ким". Більше того, зі сцени артистка зверталася до публіки також російською.
Користувачі соцмереж відреагували критично:
Краще б співала українською, Настюша, навіщо тобі та мова і ті старі пісні?
Забула рідну мову. Дострибалася!
А російською співати знову нормально? Або що в інших країнах робиться, те ніхто в Україні не помітить?
Поки сама Каменських не коментує скандал, дискусія довкола її виступів у США набирає обертів.
Нагадаємо, нещодавно Потап поставив крапку в чутках про їхнього з Каменських спільного таємного сина. Репер відповів, чи справді приховує дитину.