Настя Каменських похизувалася, як розкішно відсвяткувала 38-річчя в компанії Потапа

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Реклама

Українська співачка Настя Каменських показала святкування свого дня народження.

Так, днями виконавиця зустріла своє 38-річчя. Зранку на неї чекав сюрприз від чоловіка Потапа – фрукти в шоколаді. А потім пара вирушила до спортзали, де репер засвітив ранкове тренування дружини-красуні.

Але на цьому подружжя не припинило святкувати. Зокрема, надвечір Каменських і Потап запланували зустріч з друзями. За святковим столом вони зібрали найближчих у ресторані за кордоном, де вже тривалий час проживає продюсер. Ймовірно, це було в Дубаї.

Реклама

Настя Каменських відсвяткувала 38-річчя / © instagram.com/kamenskux

Також співачка перед святкуванням похизувалася елегантним вбранням. Іменинниця обрала для себе білосніжну обтислу сукню з корсетом з глибоким декольте. Образ Настя доповнила підборами, масивними сережками-кільцями, годинником і каблучками. А ось Потап порозважався на дні народженні коханої у легкій сорочці, яку також доповнив аксесуаром.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, нещодавно акторка Лілія Ребрик показала, як її 7-річна донька відсвяткувала день народження та чому батько не зміг потрапити на вечірку.