Настя Каменських поплатися за виступ у США з російськомовними піснями та заяв "какая разніца"

Співачка Настя Каменських поплатися за концерт у США, де вона співала свої російськомовні пісні і робила заяви про "неважливо, якою мовою".

Відомий український ювелірний бренд розірвав співпрацю з артисткою. Співачка була амбасадоркою "Золотого віку" від 2021 року. Однак останнім часом виконавиця потрапляла в низку скандалів. З останнього - обурила українців виступом з російськомовними піснями і заявою про "неважно, на каком язикє". Врешті, бренд ухвалив рішення розірвати співпрацю з Настею Каменських достроково.

"Ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду від 2021 року", - йдеться в повідомленні ювелірної компанії.

Зазначимо, з початком повномасштабної війни в Україні Настя Каменських здебільшого перебуває за кордоном. Утім, час від часу виконавиця поверталася. Співачка навіть випустила українськомовні треки та переклала свої деякі старі хіти. 2022 року артистка заявляла, що не співатиме російською. Однак позиція Насті Каменських змінилася. Вона повернулася до старого російськомовного репертуару, а нині заявляє, що "неважливо, якою мовою".