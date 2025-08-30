ТСН у соціальних мережах

Гламур
114
1 хв

Настя Каменських поплатися за виступ у США з російськомовними піснями та заяв "какая разніца"

Відомий український бренд розірвав співпрацю з артисткою.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Настя Каменських

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських поплатися за концерт у США, де вона співала свої російськомовні пісні і робила заяви про "неважливо, якою мовою".

Відомий український ювелірний бренд розірвав співпрацю з артисткою. Співачка була амбасадоркою "Золотого віку" від 2021 року. Однак останнім часом виконавиця потрапляла в низку скандалів. З останнього - обурила українців виступом з російськомовними піснями і заявою про "неважно, на каком язикє". Врешті, бренд ухвалив рішення розірвати співпрацю з Настею Каменських достроково.

"Ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду від 2021 року", - йдеться в повідомленні ювелірної компанії.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Зазначимо, з початком повномасштабної війни в Україні Настя Каменських здебільшого перебуває за кордоном. Утім, час від часу виконавиця поверталася. Співачка навіть випустила українськомовні треки та переклала свої деякі старі хіти. 2022 року артистка заявляла, що не співатиме російською. Однак позиція Насті Каменських змінилася. Вона повернулася до старого російськомовного репертуару, а нині заявляє, що "неважливо, якою мовою".

