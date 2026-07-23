Настя Каменських повернулась до Києва і показала, як проводить час з мамою-красунею і хрещеною Кудлай

Настя Каменських / © Пресслужба NK

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Українська співачка Настя Каменських після тривалого перебування за кордоном повернулась до України.

Про це артистка оголосила у своєму Instagram. Зокрема, виконавиця показалась у Києві. Співачка вже зустрілась зі своєю мамою-красунею Лідією Петрівною. Вони разом проводили час за прогулянками вулицями Києві. Настя Каменських показала, як із мамою милувалась центром столиці.

Настя Каменських із мамою / © instagram.com/kamenskux

Окрім того, співачка побачилась ще з однією рідною людиною. Виконавиця показала кадр із зустрічі з хрещеною, артисткою Аллою Кудлай. Вочевидь, вони зустрілись в одному з закладів Києва, де провели час за розмовами.

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Настя Каменських із мамою та хрещеною Аллою Кудлай / © instagram.com/kamenskux

Зазначимо, думки користувачів у коментарях розділились щодо приїзду Насті Каменських. Одні зазначали, що раді бачити артистку вдома, а інші критикували її на тлі останніх скандалів.

Річ у тім, що від початку повномасштабної війни Настя Каменських проживає за кордоном. Там вона продовжує співати російськомовні пісні. А нещодавно ж виконавиця з продюсером Потапом відновила дует «Потап і Настя». І вони теж співають російськомовний репертуар.

До речі, нещодавно кум Насті Каменських — продюсер Геннадій Вітер — жалівся на втрачений зв’язок із нею. Він здивував причиною, чому вони припинили спілкувавтися.

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