Настя Каменських розкрила правду про госпіталізацію та чому її забрала карета "швидкої"

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських після госпіталізації вийшла на зв’язок.

Так, днями карета швидкої допомоги доправила її до місцевого медзакладу за кордоном. Протягом дня артистка перебувала під крапельницями, але не втрачала оптимізму. Різке погіршення стану у виконавиці сталося під час її тижневого свідомого голодування. Та, як виявилося, проблема полягала в іншому.

За словами Каменських, причиною госпіталізації став пережитий стрес минулого року й супутні недуги. У фотоблогу вона не стала вдаватися в подробиці, але висловила віру на краще. Та додала, що вже припинила голодувати та поступово почала вводити в раціон здорову їжу.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

«На п’ятий день без їжі я потрапила до швидкої допомоги. Я опинилася там не через голодування, а з іншої причини. Лікар порадив мені зійти з дистанції, щоб мати сили впоратися з нинішнім станом. Ще наприкінці минулого року я дуже перенервувала і це призвело до панічних атак, аритмії й інших наслідків, які я зараз з’ясовую. А сьогодні це наздогнало мене. Я не хочу скаржитися. Я знаю, що можу впоратися з усім», — написала зірка вчергове російською мовою.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

