Настя Каменських

Співачка Настя Каменських розсекретила свою вагу та заявила про голодування.

Виконавиця постійно ретельно стежить за своєю формою. Артистка тренується та дотримується харчування. Не приховує співачка й свою вагу. Настя Каменських в Instagram-stories стала на ваги і розсекретила, скільки наразі важить. Вага виконавиці становить 65,1 кілограм.

Тим не менш, після новорічних свят Настя Каменських розпочала тижневе голодування. Виконавиця говорить, що попереду на неї чекає чимало пригод, а такий досвід допоможе очистити голову й тіло.

Вага Насті Каменських / © instagram.com/kamenskux

"Навіщо я йду на сім днів без їжі: перезавантаження тіла, оновлення клітин, менше запалень, ясність розуму, контакт із внутрішнім "я", - поділилась артистка.

До речі, за останні чотири місці Настя Каменських вже вдруге наважується на такий експеримент. Виконавиця зізналась, що вперше їй неабияк сподобалось, тож вона з нетерпінням очікувала, коли зможе повторити.

Нагадаємо, Настя Каменських, яка, до речі, знову повернулась до російської мови, чим неабияк обурила українців, схоже, зібралась оселитися за кордоном. Нещодавно кум співачки підтвердив, що вона позбувається будинку під Києвом.