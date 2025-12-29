Настя Каменських серйозно оскандалилась через російську мову та нарвалась на жорстку критику

Настя Каменських / © Пресслужба NK

Співачка Настя Каменських відмовилась від української мови та почала публічно використовувати російську.

Обурливі зміни сталися в соцмережах артистки. Раніше виконавиця вела їх українською мовою. Та поступово співачка почала переходити на англійську та іспанську. А днями ж Настя Каменських взагалі почала використовувати російську, чим неабияк обурила користувачів.

Допис Насті Каменських / © instagram.com/kamenskux

Зокрема, співачка розповіла про своє святкування Різдва у Нью-Йорку та опублікування привітання зі святами. Артистка зробила це спочатку англійською мовою, а згодом продублювала переклад російською. Тим часом від української виконавиця, схоже, остаточно відмовилась.

Допис Насті Каменських / © instagram.com/kamenskux

Звичайно, такий вчинок неабияк обурив підписників Насті Каменських з України. Знаменитість жорстко розкритикували за такий вибір мови.

27 грудня бомбили Київ, Насте, невже ти будеш про це мовчати? Невже тобі так буде легше? Не віриться, що люди так можуть робити…

А чому російська мова ? Ви ж з України? Ви явно орієнтуєтесь не на українську публіку, на жаль…

Корчила, корчила з себе патріотку і нарешті показала, хто вона насправді…

