-
- Гламур
- 814
- 1 хв
Настя Каменських серйозно оскандалилась через російську мову та нарвалась на жорстку критику
Артистка потрапила в новий скандал.
Співачка Настя Каменських відмовилась від української мови та почала публічно використовувати російську.
Обурливі зміни сталися в соцмережах артистки. Раніше виконавиця вела їх українською мовою. Та поступово співачка почала переходити на англійську та іспанську. А днями ж Настя Каменських взагалі почала використовувати російську, чим неабияк обурила користувачів.
Зокрема, співачка розповіла про своє святкування Різдва у Нью-Йорку та опублікування привітання зі святами. Артистка зробила це спочатку англійською мовою, а згодом продублювала переклад російською. Тим часом від української виконавиця, схоже, остаточно відмовилась.
Звичайно, такий вчинок неабияк обурив підписників Насті Каменських з України. Знаменитість жорстко розкритикували за такий вибір мови.
27 грудня бомбили Київ, Насте, невже ти будеш про це мовчати? Невже тобі так буде легше? Не віриться, що люди так можуть робити…
А чому російська мова ? Ви ж з України? Ви явно орієнтуєтесь не на українську публіку, на жаль…
Корчила, корчила з себе патріотку і нарешті показала, хто вона насправді…
