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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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466
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Настя Каменських вперше за тривалий час показала маму-красуню та їхню рідкісну зустріч

Сімейство вирушило на спільний обід.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Настя Каменських

Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно відповіла на публічні залицяння відомого співака, показала рідкісну зустріч.

У своєму фотоблогу артистка поділилася радісною новиною. Вона оприлюднила кадри разом зі своєю мамою. На зображенні усміхнена Лідія попозувала у джинсовому жилеті за столом. У руках жінок помітні келихи, які вони підняли за таку теплу зустріч.

Мама Насті Каменських / © instagram.com/kamenskux

Мама Насті Каменських / © instagram.com/kamenskux

Більше подробиць Настя не стала розкривати. Так само місце зустрічі співачка не зазначала. Лише напередодні похизувалася своїм концертним вбранням. Тож вочевидь виконавиця побачилася з найріднішою людиною поміж виступами. Своєю чергою, щасливий вигляд Лідії виказав усі емоції від зустрічі із зірковою донькою.

Зазначимо, раніше продюсер Потап ділився, що під час війни живе з дружиною Настею Каменських одразу на декілька країн. Зокрема, зіркова парочка, крім Києва, найчастіше перебуває в Іспанії, Маямі та Дубаї.

Нагадаємо, нещодавно співачка Юлія Саніна показала своє листування з мамою під час нічного масованого обстрілу Києва.

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