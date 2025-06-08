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Настя Каменських вперше за тривалий час показала маму-красуню та їхню рідкісну зустріч
Сімейство вирушило на спільний обід.
Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно відповіла на публічні залицяння відомого співака, показала рідкісну зустріч.
У своєму фотоблогу артистка поділилася радісною новиною. Вона оприлюднила кадри разом зі своєю мамою. На зображенні усміхнена Лідія попозувала у джинсовому жилеті за столом. У руках жінок помітні келихи, які вони підняли за таку теплу зустріч.
Більше подробиць Настя не стала розкривати. Так само місце зустрічі співачка не зазначала. Лише напередодні похизувалася своїм концертним вбранням. Тож вочевидь виконавиця побачилася з найріднішою людиною поміж виступами. Своєю чергою, щасливий вигляд Лідії виказав усі емоції від зустрічі із зірковою донькою.
Зазначимо, раніше продюсер Потап ділився, що під час війни живе з дружиною Настею Каменських одразу на декілька країн. Зокрема, зіркова парочка, крім Києва, найчастіше перебуває в Іспанії, Маямі та Дубаї.
Нагадаємо, нещодавно співачка Юлія Саніна показала своє листування з мамою під час нічного масованого обстрілу Києва.