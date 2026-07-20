Настя Ткаченко розкрила свою максимальну вагу і на скільки схудла після операції зі зменшення шлунка

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

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Українська гумористка Анастасія Ткаченко розсекретила свою максимальну вагу та зізналась, на скільки схудла після операції зі зменшення шлунка.

Знаменитість наважилась на хірургічне втручання у березні цього року. Анастасія Ткаченко тоді ділилась, що зробила операцію зі зменшення шлунка, оскільки переймається через стан свого здоров’я.

Після хірургічного втручання знаменитість кардинально схудла. Анастасія Ткаченко на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що зараз важить 99,5 кг, а її максимальна вага була 130 кг. Однак знаменитість все ще перебуває в процесі схуднення.

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«Мій максимум був 130 кілограм, сьогодні на вагах було 99,5. Почуваюся себе прекрасно. Не можу змиритися з перевтіленням, бо цьому приділяють занадто багато уваги. Я всім дуже дякую, але я поки не готова говорити про це масштабно, бо я ще в процесі», — ділиться гумористка з Анною Севастьяновою.

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

Знаменитість також говорить, що не йде до якої конкретної цифри на вагах, а просто худне, аби вага не впливала негативно на її здоров’я. Також гумористка додала, що взагалі змінилась лише візуально, а почувалась вона впевненою в будь-якій вазі.

«Насправді, не йду до якоїсь цифри. У мене немає конкретної цілі і плану, просто займаюся здоров’ям і все», — ділиться гумористка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: НАСТЯ ТКАЧЕНКО вперше коментує схуднення на 30 кг, а ТРІНЧЕР зізнається в аб’юзивних стосунках

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Нагадаємо, нещодавно акторка Стася Ровінська зізналась, що схудла на 15 кг. Знаменитість на фото до та після показала, як кардинально змінилась.

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