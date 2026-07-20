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- Гламур
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Настя Ткаченко розкрила свою максимальну вагу і на скільки схудла після операції зі зменшення шлунка
Гумористка зізналась, скільки зараз важить.
Українська гумористка Анастасія Ткаченко розсекретила свою максимальну вагу та зізналась, на скільки схудла після операції зі зменшення шлунка.
Знаменитість наважилась на хірургічне втручання у березні цього року. Анастасія Ткаченко тоді ділилась, що зробила операцію зі зменшення шлунка, оскільки переймається через стан свого здоров’я.
Після хірургічного втручання знаменитість кардинально схудла. Анастасія Ткаченко на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що зараз важить 99,5 кг, а її максимальна вага була 130 кг. Однак знаменитість все ще перебуває в процесі схуднення.
«Мій максимум був 130 кілограм, сьогодні на вагах було 99,5. Почуваюся себе прекрасно. Не можу змиритися з перевтіленням, бо цьому приділяють занадто багато уваги. Я всім дуже дякую, але я поки не готова говорити про це масштабно, бо я ще в процесі», — ділиться гумористка з Анною Севастьяновою.
Знаменитість також говорить, що не йде до якої конкретної цифри на вагах, а просто худне, аби вага не впливала негативно на її здоров’я. Також гумористка додала, що взагалі змінилась лише візуально, а почувалась вона впевненою в будь-якій вазі.
«Насправді, не йду до якоїсь цифри. У мене немає конкретної цілі і плану, просто займаюся здоров’ям і все», — ділиться гумористка.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: НАСТЯ ТКАЧЕНКО вперше коментує схуднення на 30 кг, а ТРІНЧЕР зізнається в аб’юзивних стосунках
Нагадаємо, нещодавно акторка Стася Ровінська зізналась, що схудла на 15 кг. Знаменитість на фото до та після показала, як кардинально змінилась.