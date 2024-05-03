Настя Івлєєва цинічно приїхала до зруйнованого Маріуполя і набрехала, як Росія його відбудовує

Російська ведуча та блогерка Настя Івлєєва обурила своїм цинічним вчинком, коли з власної вигоди приїхала на окуповані Росією українські землі.

Росіянка заявила, що в березні була на Донбасі, однак публічно це не розголошувала. Мовляв, поїхала на окуповані українські землі, аби отримати нові враження, познайомитися з містами та людьми. У підтвердження своїх слів ведуча показала фото, де вона зображена на тлі стели з написом Донецьк.

Настя Івлєєва / Фото: скриншот з відео

"Для мене було важливо поїхати без висвітлення в ЗМІ, щоб вибудувати свої враження, зрозуміти свої відчуття і познайомитися з регіонами, з людьми, які там живуть. Я це зробила. Проїхала декілька міст", - розповідала російським пропагандистам скандальна блогерка.

Івлєєва побувала в декількох містах, а особливу увагу звернула на Маріуполь, який навесні 2022 року безжально знищувала Росія та вбивала мирних мешканців. Ведуча набрехала, як РФ зараз активно відбудовує місто і як там "з руїн народжується життя". Щоправда, вона забулася нагадати, що саме Росія перетворила Маріуполь на руїни.

"Була в Маріуполі. Звісно, коли ти бачиш своїми очима напівзруйноване місто, це, звісно, не лишає тебе байдужим. Чому напівзруйноване? Бо воно активно зараз відбудовується. Це унікальне видовище, коли з руїн народжується нове життя", - заявила блогерка.

Настя Івлєєва / Фото: скриншот з відео

Щоправда, у щирість Насті Івлєєвої складно повірити. Зокрема, вона стала палкою прихильницею путіна та війни в Україні після скандальної "голої вечірки". Блогерці тоді неабияк прилетіло, її бізнес прикрили, вона втратила заробіток та могла опинитися у в'язниці. Тож, вихваляючи путіна і загарбницькі дії РФ, ведуча таким чином намагається отримати милість серед росіян.

Зазначимо, Настя Івлєєва свого часу незаконно відвідувала анексований Росією Крим, через що їй заборонили в'їзд до України. Коли почалася повномасштабна війна, вона закликала зупинитися та сісти за стіл переговорів. Утім, її риторика швидко змінилася. Нині вона підтримує війну та політику кремлівського диктатора путіна.

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