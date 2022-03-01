Настя Івлєєва про вторгнення Росії до України: "Гинуть люди, руйнуються міста, йде війна"

Блогерка закликала владу РФ припинити військові дії.

Популярна російська ведуча Настя Івлєєва не стала мовчати та заговорила про війну в Україні, яку розпочала Росія.

Блогерка у своєму Instagram написала, що в Україні зараз відбувається справжня катастрофа. У цій війні гинуть мирні люди, руйнуються міста, а росіяни та українці починають ненавидіти одне одного. Також ведуча, на відміну від росЗМІ, не стала мовчати про смерті російських солдатів.

"Ми стали свідками цієї катастрофи. В Україні гинуть люди, руйнуються міста, гинуть наші солдати, багато з яких зовсім юні, йде інформаційна війна, в якій ми, прості люди, не можемо знайти правди, йде громадянська інформаційна війна, в якій ми, прості люди, проклинаємо, погрожуємо та ненавидимо одне одного. Я з надією чекала на переговори, які виявилися лише першим щаблем у ланцюжку складних домовленостей, до яких, я сподіваюся, обидві сторони хочуть дійти", - написала ведуча.

Настя Івлєєва звернулася до влади РФ з проханням якнайшвидше припинити військові дії на території України.

"У зв'язку з цим зараз хочу відкрито звернутися до керівництва своєї країни. Я закликаю вас зробити другий раунд переговорів, що завершують військові дії, я закликаю вас домовитися, я закликаю вас досягти тих компромісів, які зупинять загибель людей. Я закликаю зупинитись", - звернулася до влади РФ Івлєєва.

До слова, ведуча й раніше вже висловлювала свою громадянську позицію. Вона пулікувала фото в Instagram з написом "Ні війні".

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