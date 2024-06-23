Настя Каменських чесно відповіла, чи зраджували її: "Серце може боліти"

Українська співачка Настя Каменських продовжує прем'єрити новий дуетний трек разом з виконавцем OSTROVSKYI.

Так, у пісні "Гріхи" однією з тем, які розкриваються, стала зрада. За словами OSTROVSKYI, у його житті було чимало гріхів, проте не розкрив яких саме. Своєю чергою, Настя зізналася, що ніколи не стикалася зі зрадами. Тому до історії про "спокутування гріхів" молодого артиста у пісні співачка додала свою "жіночу енергію та пристрасть".

OSTROVSKYI і Настя Каменських презентували пісню "Гріхи"

"На щастя, у мене не було такого досвіду (зрад – прим. ред.), якщо чесно. На щастя. Але я про це насправді не думала. Тут така штука – як ти ставишся, в принципі, до всього, не тільки до зрад. Основа всього – твої реакції на все, що відбувається з тобою. Якщо ти захочеш поставитися до всього легше, то тобі буде набагато легше. Звісно, ​​наше серце може боліти, коли таке відбувається", – розповіла Каменських в ефірі "Нашого радіо".

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських повернулася до України. Ба більше, зірка вже встигла потішити фанів і відомого українського виконавця неочікуваним сюрпризом.

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