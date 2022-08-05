Настя Каменських чуттєво заспівала про силу любові українських жінок у новому треку – відео

Українська співачка Настя Каменських, вона ж NK, випустила нову ліричну пісню "Коли мине війна".

У композиції йдеться про ніжні, але в той же час міцні почуття українських жінок. Вони говорять про своє кохання, що живе поза часом і простором, про смуток та журбу через розлуку з коханими.

Як зазначила зірка, сила цих почуттів щодня плекає віру в те, що війна скоро закінчиться.

Настя Каменських / Фото: PR-служба Насті Каменських

"Складно уявити весь той біль, який відчуває сьогодні українська жінка. Її любов та віра найсильніший щит для кожної родини. Кожна хоче, аби кохання стало оберегом та врятувало тисячі життів. Вистояло до кінця. І пізніше, коли пройдуть всі негаразди, найголовнішою нагородою стане – знову бути разом. Знову дарувати щастя та радість близьким", – прокоментувала NK.

У кліпі Настя постала у пшеничному полі із заплетеним волоссям та у білій в'язаній сукні. На тлі блакитного неба майоріла жовта тканина, що символізувало прапор України.

Настя Каменських / Фото: PR-служба Насті Каменських

У коментарях фани висловили захоплення від новинки зірки.

Пісня чудова, хітова, стильна! Як же я скучила за такими треками. Я відчуваю, що багато артистів вже вилили свої страждання у свої перші, сумні пісні українською, а зараз хочется трохи радості і надії, як ми, українці, вміємо! Давайте більше таких треків, вони на часі

Неймовірно душевно! Дякую за це відеонатхнення!

Це неймовірно! Така чуттєва та ніжна пісня

Вааааауууууу....Настю, це прекрасно, ти як завжди розкішна, обожнюю. Пісня засідає в голову від перших нот. Прекрасна робота.

Зауважимо, Настя Каменських від початку війни активно виступає на благодійних концертах на підтримку України. Також зірка дала низку інтерв'ю популярним міжнародним медіа та виступила з важливими промовами на відомих світових преміях, як Latin Grammy Awards.

Нагадаємо, акторка Катерина Тишкевич повідомила про горе в родині. На фронті загинув наречений її сестри.

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