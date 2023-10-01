Настя Каменських дала перший від початку війни концерт у Києві: Потапа не було, а квіти подарував інший

Цієї суботи, 30 вересня, у Національному палаці мистецтв "Україна" в Києві на свій перший великий сольний концерт зібрала глядачів співачка Настя Каменських (NK).

Почути хіти зірки зібралися сотні шанувальників, які з нетерпінням чекали на початок грандіозного шоу. Серед зіркових гостей на концерт Каменських завітала онучка секретаря РНБО та співачка Маша Данілова, Микита Кисельов, Анна Трінчер, Тарас Цимбалюк з дівчиною, Ваня Рассел та Слава Дьомін. Однак не з'явився серед гостей чоловік Насті - репер Потап.

Редакція сайту ТСН.ua також побувала на заході та готова поділилася усіма подробицями довгоочікуваного шоу.

Концерт розпочався з невеликою затримкою о 18.30. Початком шоу став благодійний аукціон, метою якого було зібрати кошти на забезпечення наших воїнів тактичною медициною. Ведучою заходу стала радіоведуча Анна Свиридова.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Першим лотом аукціону став прапор з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Стартовою ціною була усього тисяча гривень, проте вже за декілька хвилин прапор пішов з молотка за 35 тисяч гривень.

Наступний лот для розіграшу Каменських створила власноруч – співачка намалювала картину з білою квіткою. Малюнок зірки був проданий за 15 тисяч гривень.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Окрім аукціону протягом вечора волонтери проносили поміж рядів спеціальні скриньки для донатів. Також, як повідомила на початку Свиридова, певна частина коштів від квитків на концерт також буде передана на благодійність.

Розпочала свій концерт Каменських із промовистого відео на екрані, в якому показала жахливі кадри війни та наших захисників, завдяки яким усі присутні мають змогу продовжувати життя. До речі, шоу для співачки створив режисер Герман Нєнов, який був режисером конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

А далі, щоб не змушувати публіку чекати, артистка з’явилася на сцені у блискучій чорній сукні з розсипом каміння і сріблястою бахромою, з яскравим макіяжем та пишними кучерями. Найпершим NK заспівала свій хіт "Тримай". Після появи на сцені Настя привіталася з усіма своїми шанувальниками та подякувала їм за те, що вони знайшли можливість розділити цей вечір разом із нею.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Наступною піснею "Це є моя ніч", яка тепер звучить українською, Каменських розкачала увесь глядацький зал та налаштувала на шоу. Разом зі своїм шоубалетом зірка змусила усіх на мить забути про проблеми та негаразди та поринути у світ танцю.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Далі артистка виконала пісню "Кришталь", кліп до якої знімала просто за декілька днів до початку повномасштабної війни. А наступною прозвучала пісня з іспаномовного репертуару NK – Peligroso. Співачка разом з танцівницями показала запальні рухи на тлі яскравих декорацій.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Після такого енергійного початку Каменських перейшла до ліричної та більш патріотичної частини свого концерту. Настя знову з’явилася на сцені, але вже у чорній мантії з золотою вишивкою.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

На великому екрані знову спливли архівні кадри початку війни та боротьби українців за свободу.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Виконавиця проникливо заспівала пісню "Душа", поки за її спиною з’являлися відео та фото з місця прильотів російських ракет – Драмтеатру у Маріуполі, міської адміністрації у Харкові, знищеного будинку у Бородянці та інших.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

А далі Настя довела до мурах своїм виконанням пісні, що вже стала легендарною для українців, "Ой у лузі червона калина…". Разом з артисткою в унісон співав увесь зал.

Наступна композиція також не залишила байдужих серед глядачів. Каменських виконала одну зі своїх найромантичніших пісень "Почуття". Під час виконання на екрані публіка могла побачити, як наші захисники та захисниці навіть на фронті продовжують кохати, освідчуватися та одружуватися.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

"Ми боремося щодня, змінюємося щодня, змінюються щодня наші пріоритети. Весілля. Раніше так було важливо влаштувати пишне свято, застілля. Наречена хотіла одягнути розкішну сукню, білий велян. Але зараз це абсолютно неважливо. Головними стали лише почуття і щоб почути від коханого "Я живий". Бо ми українці вміємо кохати", - сказала перед цим Настя.

У цій частині свого концерту NK також виконала зворушливі композиції "Додому" та "Жито зелене", які створювалися під час повномасштабної війни.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Після такої емоційної частини концерту Каменських знову розрядила атмосферу своїми запальними хітами. Співачка розсмішила відео з потужною мотивацією для жінок від відомого тіктокера. У ролику знялися фанатки Насті, а також її мама Лідія Петрівна та хрещена Алла Кудлай.

NK разом зі своїми бек-вокалістками розпалила зал піснею "Дівчата рулять", яка тепер також лунає українською.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Привітати співачку з таким яскравим шоу вийшов на сцену Слава Дьомін. Ведучий став перед Каменських на коліно та вручив їй букет квітів.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

У паузі між піснями на сцену до Насті поспішили її маленькі шанувальники. Діти могли подарувати улюбленій зірці квіти та подарунки, а вона своєю чергою залюбки обіймалася та цілувалася з ними.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Також сюрприз для співачки підготував її фан-клуб – вони винесли на сцену кульки у вигляді літер NK та квіти для неї.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Далі Каменських виконала улюблений хіт багатьох своїх фанів – "Попа, як у Кім". Потрясти сідницями у залі точно хотілося усім, тож глядачі повставали зі своїх та танцювали разом з артисткою.

Стриматися від запальних танців не змогла і Маша Данілова. Юна співачка сиділа у першому ряду та встала потанцювати під улюблені треки.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Неймовірна енергія публіки змусила Настю спуститися до глядацької зали. Співачка виконала пісню "Червоне вино", а також пройшлася поміж рядів, де обіймалася та робила фото з глядачами.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Артистка була неймовірно вдячна фанам за таку любов.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Після такого теплого спілкування на публіку чекав сюрприз. Повернулася на сцену NK не одна, а разом зі співачкою SWOIIA – вони виконали свій новий спільний трек "Сяйво". Глядачі зустріли прем’єру бурхливими оплесками.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Прозвучали у шоу й хіти співачки іншими мовами – Elefante та No Stress.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

У завершальній частині свого концерту Каменських знову повернулася до найважливішого меседжу усього свого благодійного шоу – вдячність нашим захисникам та віра у майбутню перемогу. Артистка заспівала пісню "Там у тополі", яку записала у дуеті з Артемом Пивоваровим.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Вже традицією на концертах українських артистів стало виконання гімну України, тож і Каменських не стала забувати про головну пісню нашого народу. Співачка потужно виконала гімн, приклавши руку до серця. Увесь зал стоячи співав разом з артисткою.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Одразу після гімну Каменських довела до мурах виконанням пісні "Я – Україна", саме цей трек дав назву концертному туру зірки. Наприкінці виконання Настя не змогла втримати сліз та розплакалася.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Наприкінці свого шоу NK попросила глядачів заплющити очі та загадати найзаповітніше бажання. А потім зірка заспівала пісню "Обіцяю", як знак того, що усі мрії обов’язково здійсняться.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Шанувальники не хотіли відпускати зі сцени знаменитість. Навіть після того, як сцена занурилася у темряву, фани продовжували кликати NK на біс. Зірка не змогла відмовити своїм прихильникам та повернулася до них із запальною "Це є моя ніч".

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Після завершення шоу Каменських спустилася зі сцени до своїх прихильників, аби зробити спільні фото та обійнятися. Багато глядачів принесли для Насті подарунки та квіти. Під час такого близького спілкування артистка подякувала всім за такий чудовий вечір.

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт Насті Каменських у Києві / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, тиждень тому у Палаці "Україна" також відіграв запальник концерт MONATIK - читайте усі подробиці у матеріалі.

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