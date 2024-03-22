Настя Каменських довела фанів до сліз і мурах новим треком українською "Не облиш мене"

Українська співачка Настя Каменських випустила нову ліричну композицію "Не облиш мене" і атмосферний кліп до неї.

За словами Каменських, на створення композиції її надихнули реальні історії людей. Після початку повномасштабного вторгнення виконавиця неодноразово приїздила у шпиталі до військових. Через волонтерів передала тони допомоги людям і бійцям, а також зібрала мільйони гривень на благодійних концертах.

Спілкуючись із військовими та волонтерами, які неодноразово були за крок до смерті, співачка каже, що майже усіх таких людей об'єднувало одне: зустрівшись зі смертю, вони розуміли, яке швидкоплинне життя, і починали, як ніколи гостро, його цінувати.

"Військовий Володимир, який шість місяців провів під Бахмутом, розповів мені, що до того, як піти на фронт, він зустрічався з дівчиною. Кохана хотіла серйозних стосунків, але Володимир не був до них готовий, тому вони розійшлись. Коли в їхній окоп прилетіло і Володимир чудом вижив, то зрозумів, що хоче сім'ю. Зараз він знову спілкується з цією дівчиною і чекає відпустки, щоб з нею побачитись", - розповіла Каменських.

Співачка згадує, як її неймовірно надихнула Тетяна, флористка з Великої Писарівки (прикордонна зона, через місто постійно літала авіація), чию майстерню нещодавно зруйнували гради. Але Тетяна продовжила займатись творчістю і відкрила нову майстерню, теж в прикордонній зоні.

"Після історій таких людей відчуваєш, що не можеш мовчати, ти хочеш кричати, через свої пісні розповідати про Україну на весь світ! Я ніколи не забуду погляди цих людей, які бачили смерть і дивились їй просто в очі. Вони — мудрі, дорослі і глибоко сповнені бажання жити далі. Кохайте, кажіть людям, як ви їх любите, не сваріться через дрібниці, приділяйте життя чомусь дійсно важливому!" — каже співачка.

Настя Каменських

Артистка неодноразово казала у своїх інтерв'ю, що після початку повномасштабного вторгнення у неї почались депресивні епізоди і вона почала активно працювати з психологом. Проте вона стверджує, що саме війна навчила кожного з нас цінувати життя, щастя та можливість бути разом з найріднішими.

"Цією піснею я звертаюсь до Ангела та до вищих сил і молюсь, щоб якнайшвидше збулась мрія кожного українця: зрозуміти, що твоїм найдорожчим людям більше нічого не загрожує. Сподіваюсь, що цей трек підтримає всіх, хто кожен день переживає за коханих і рідних, які перебувають на нулі чи в окупації, і молиться за них!" — емоційно прокоментувала Каменських.

Нагадаємо, наразі Настя Каменських перебуває в оновленому всеукраїнському турі "Я – Україна". Днями під час концерту у Кременчуці роздалася повітряна тривога. Артистка разом з глядачами у залі спустилася до бомбосховища, де дала імпровізований концерт.

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