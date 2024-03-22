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Настя Каменських довела фанів до сліз і мурах новим треком українською "Не облиш мене"

Настя Каменських довела фанів до сліз і мурах новим треком українською "Не облиш мене"

Настя Каменських

Артистка поділилася, що на створення треку її надихнули реальні історії людей.

Українська співачка Настя Каменських випустила нову ліричну композицію "Не облиш мене" і атмосферний кліп до неї.

За словами Каменських, на створення композиції її надихнули реальні історії людей. Після початку повномасштабного вторгнення виконавиця неодноразово приїздила у шпиталі до військових. Через волонтерів передала тони допомоги людям і бійцям, а також зібрала мільйони гривень на благодійних концертах.

Спілкуючись із військовими та волонтерами, які неодноразово були за крок до смерті, співачка каже, що майже усіх таких людей об'єднувало одне: зустрівшись зі смертю, вони розуміли, яке швидкоплинне життя, і починали, як ніколи гостро, його цінувати.

"Військовий Володимир, який шість місяців провів під Бахмутом, розповів мені, що до того, як піти на фронт, він зустрічався з дівчиною. Кохана хотіла серйозних стосунків, але Володимир не був до них готовий, тому вони розійшлись. Коли в їхній окоп прилетіло і Володимир чудом вижив, то зрозумів, що хоче сім'ю. Зараз він знову спілкується з цією дівчиною і чекає відпустки, щоб з нею побачитись", - розповіла Каменських.

Співачка згадує, як її неймовірно надихнула Тетяна, флористка з Великої Писарівки (прикордонна зона, через місто постійно літала авіація), чию майстерню нещодавно зруйнували гради. Але Тетяна продовжила займатись творчістю і відкрила нову майстерню, теж в прикордонній зоні.

"Після історій таких людей відчуваєш, що не можеш мовчати, ти хочеш кричати, через свої пісні розповідати про Україну на весь світ! Я ніколи не забуду погляди цих людей, які бачили смерть і дивились їй просто в очі. Вони — мудрі, дорослі і глибоко сповнені бажання жити далі. Кохайте, кажіть людям, як ви їх любите, не сваріться через дрібниці, приділяйте життя чомусь дійсно важливому!" — каже співачка.

Настя Каменських / ©
Настя Каменських

Артистка неодноразово казала у своїх інтерв'ю, що після початку повномасштабного вторгнення у неї почались депресивні епізоди і вона почала активно працювати з психологом. Проте вона стверджує, що саме війна навчила кожного з нас цінувати життя, щастя та можливість бути разом з найріднішими.

"Цією піснею я звертаюсь до Ангела та до вищих сил і молюсь, щоб якнайшвидше збулась мрія кожного українця: зрозуміти, що твоїм найдорожчим людям більше нічого не загрожує. Сподіваюсь, що цей трек підтримає всіх, хто кожен день переживає за коханих і рідних, які перебувають на нулі чи в окупації, і молиться за них!" — емоційно прокоментувала Каменських.

Нагадаємо, наразі Настя Каменських перебуває в оновленому всеукраїнському турі "Я – Україна". Днями під час концерту у Кременчуці роздалася повітряна тривога. Артистка разом з глядачами у залі спустилася до бомбосховища, де дала імпровізований концерт.

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