Настя Каменських емоційно відреагувала на закиди, що вона від початку війни працювала в Росії

Виконавицю Настю Каменських критикують за те, що вона свого часу працювала в Росії.

Зірка емоційно відреагувала на ці закиди. Знаменитість запевнила, що від 2014 року не давала сольних концертів у країні-агресорці. Настя говорить, що в Росії від початку війни працювало багато артистів. Не лише зірки шоубізнесу заробляли кошти в РФ.

Утім, Каменських говорить, що не варто зараз когось звинувачувати та пригадувати минуле, адже саме так робить країна-агресорка.

Настя Каменських / Фото: Instagram Насті Каменських

"І артисти, і бізнес продовжували співпрацювати з Росією. Весь час від 2014 року. І це дійсно не секрет. Ми ж всі змішані, будемо чесними. Приїздили російські артисти до нас, робили дуети з артистами, дуже багато було співпраці. У всьому було дуже багато співпраці. Навіщо нам зараз у цьому колупатися? Навіщо діставати цей нафталін?" – розповіла співачка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Настя переконана, що не варто звинувачувати одне одного, адже Росії вигідно, аби українці сварилися. За словами Каменських, артисти зараз роблять багато чого для України і не потрібно їх цькувати.

Настя Каменських / Фото: PR-служба Насті Каменських

"Ми ж хочемо нову Україну, бути частиною Європи, західного світу. Для цього треба змінити своє мислення. Давайте не будемо одне одного просто мочити. А особливо артистів, які намагаються зараз все можливе зробити, щоб зібрати якомога більше коштів, кричати на весь світ, бо теж є дуже важливою частиною. Давайте не будемо одне одного цапати, бо там радіють. Вони чекають, що ми перегриземося тут, і єдність наша розпадеться", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше Каменських розповіла, як тренер "Голосу країни-12" Потап евакуйовував ексдружину, сина та падчерку. Продюсер в режимі онлайн займався їхнім виїздом з країни до безпечного місця.

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