Настя Каменських гнівно звернулася до росіян, які радіють вбивствам українців

Вчора, 10 жовтня, окупанти обстріляли ракетами територію України. Реакція росіян просто шокує - вони раділи вбивства українців.

На це не могла спокійно дивитися українська співачка Настя Каменських. Виконавиця записала гнівне звернення до жителів країни-агресорки.

Так, Каменських пояснила росіянам, що українці раділи вибухам на Кримському мосту, тому що цією переправою окупанти перекидають зброю, якою потім обстрілюють Україну. Жителі країни-агресорки ж тішаться вбивствам невинних людей.

Звернення Насті Каменських до росіян / Фото: instagram.com/kamenskux

"Ви ніколи так і не зрозумієте різницю між нами та вами. Ви радієте смертям людей, зіпсованому дитинству дітей, руйнуванням цивільної інфраструктури, дитячих майданчиків, садків, шкіл, житлових будинків, автобусів та університетів. Ми раділи, бо через міст постачалася техніка, яка бомбардує наші міста, вбиває людей і дітей, руйнує все, що Україна створювала роками та століттями. Тому що це незаконно збудований міст – символ окупації Росією незалежних територій України", - написала Каменських.

Звернення Насті Каменських до росіян / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя вважає, що Росія обстрілює українські міста через те, що програє цю жахливу війну. Зокрема, ЗСУ досягають чималих успіхів на фронті, що не дає покою росіянам. Тому окупанти тероризують мирне населення.

"Ви там про які жертви на мосту починаєте писати? Ви у своєму розумі? До 2014 року у нас від війни ніхто не помирав, поки ви не приперлися. І можете навіть не писати, що була помста за міст. Це помста вашого бункерного та посібників війни за те, що ви вже програли. Тож це вже передсмертні конвульсії вашого режиму через успіхи наших захисників", - зазначила Настя.

Звернення Насті Каменських до росіян / Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка також додала, що на початку війни українцям було шкода росіян, адже багато хто вважав їх жертвами пропаганди та політичного режиму. Утім, жителі країни-агресорки показали своє справжнє єство.

Звернення Насті Каменських до росіян / Фото: instagram.com/kamenskux

"Спочатку багато хто з нас дійсно думав, що це війна однієї людини. Але тепер, побачивши ваші коментарі під постами про смерті невинних людей, ми розуміємо – це все кожен із вас, хто це пише та підтримує. І так, тепер ми вас, посібники війни, ненавидимо у відповідь. Після всього, що ваша країна принесла до України", - прокоментувала Настя.

Звернення Насті Каменських до росіян / Фото: instagram.com/kamenskux

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